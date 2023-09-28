عز الدين أبوطالب يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل تدريب الصاعقة والمظلات لحرب أكتوبر

وثق الرقيب أول عز الدين أبوطالب علي عاشور، أحد أبطال أكتوبر، شهادته خلال مشاركته في حرب 1973.

قال أبوطالب، خلال حواره مع برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الدكتور محمد الباز، مساء اليوم الخميس: "دخلت القوات المسلحة في شهر نوفمبر 1969 على قوات الصاعقة، وحصلت على فرقة 49 صاعقة ومكثت سنة في مركز قوات الصاعقة، وتم نقلي لمركز تدريب المظلات وحصلت علي الفرقة 130 مظلات وتم توزيعي علي الكتيبة 25 مظلات في عام 1971".

وأضاف: "الكتيبة 25 مظلات كان بها لواء جديد يسمى 150 إدار جو مهمته الإسقاط خلف خطوط العدو، وكانت مهمتنا الأساسية حتى حرب أكتوبر 1973، وتم عمل خلال هذه الفترة مشاريع تدريب بالاسقاط بالمظلات ومشاريع ضرب الهيلكوبتر ومشاريع بالذخيرة الحية والصوتية، وكان يحضرها الرئيس السادات".

ويعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.