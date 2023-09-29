حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية الجمعة 29 سبتمبر 2023

قدم خبراء الأبراج، في نشرة موقع "hindustan times"، حظك اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023، لمواليد جميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

برج الحمل

تعيش يوما مناسبا يحمل ارتياح وأجواء هادئة ومميزة، فتنشغل بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك اليومي أو على مظهرك الخارجي، لا تدع الشريك يفاجئك بقرار حاسم، بل سارع إلى الاطلاع على كامل التفاصيل، وادرسها بروية واتخذ القرار المناسب بشأنها.

برج الثور

يوم طويل وأعمال متراكمة، نظم الأولويات وابتعد عن المشاكل، قد يحاول بعض الزملاء النيل منك، أو على الأقل تشويه صورتك والحط من قدراتك العملية أمام أرباب الشأن، فكن حذرًا، إذا تنازلت للشريك في الأمور الأساسية، فقد تواجه لاحقًا مواقف أكثر صعوبة وعجزًا عن المواجهة في الأمور الكبيرة.

برج الجوزاء

يوم طويل يتحداك بظرف معين، حاول ألا تنجرف وراء تحديات الآخرين وابتعد عن ردود الفعل المتسرعة ولا تأخذ قرارات حاسمة كي لا تدفع الثمن غاليا، التواصل مع الآخرين سيساعدك على تحقيق أهدافك.

برج السرطان

ارتياح وأفراح وتسهيلات كبيرة بانتظارك، شعور بالقوة والدعم، تسود علاقات هادئة وتتواصل مع الشريك، وتبدي إرادة قوية وشجاعة وتعرف نقاشًا حاميًا لكنه بنّاء ومفيد.

برج الأسد

تعيش يومًا مشحونًا بالحالات والتأخير، حاول أن تركز أكثر على أعمالك وأن تقدم مجهودًا إضافيًا، لا تضعف أمام المغريات التي تدفعك إلى الإفراط في تناول الطعام، قد يعتمد الشريك بعض الخطوات التي تتسم بطابع درامي، بغية تحقيق أهداف حددها لنفسه مستقبليًا.

برج العذراء

يوم جيد وحماسي يحمل طاقة سريعة تجعلك من المتفوقين، لا تخف من المخاطرة، فقد تكون هذه هي الفرصة التي كنت تنتظرها، لا تخشى الغيوم البسيطة في علاقتك مع الشريك، فهي غير مؤثرة في العلاقة، ولكنها ستدفعك إلى التفكير بإيجابية أكبر في المستقبل.

برج الميزان

يوم جيد مع وجود القمر في بيت المال الذي يحمل معه فواتير ومتطلبات صحية ومهنية، لكن بالرغم من كل هذه الواجبات سوف تحلم بجديد وتخوض تجربة مهمّة وتوسع الآفاق محاطًا بالأصدقاء، وتحدث تغييرات إيجابية تصب في مصلحتك، وقد تجتمع حول طاولة مع الشريك، وتُتاح لك فرص يجب ألا تتكتّم حولها، بل أطلعه عليها فهو أحق الأشخاص لمعرفتها.

برج العقرب

سوف تتعرض في مكان العمل لسيل من التحديات والخطط الجديدة، إذا أبديت بعض الاهتمام بهذه التحديات والخطط، فسوف تكَوِّن أصدقاءً جدد، لا تخف من التغييرات التي قد تحدث في حياتك العاطفية، فهي قد تكون لصالحك في المستقبل.

برج القوس

يوم مليء بالإثارة والمغامرة، فتستمتع بالسفر أو التنزه أو التعرف على أشخاص جدد، لا تضيِّع هذه الفرصة للترويح عن نفسك والابتعاد عن المشاكل، تواصل مع الشريك بصدق وثقة، فهذا سيزيد من قوة علاقتكما.

برج الجدي

يوم هادئ ومستقر، فتشعر بالارتياح والأمان في مكان عملك وفي حياتك الشخصية، تستطيع أن تنجز كل ما عليك من مهام وأن تخطط لأهدافك المستقبلية، حيث تشارك الشريك بعض المشاريع أو الأفكار التي تهمكما، وتحظى بدعمه وتقديره.

برج الدلو

يوم مثير للاهتمام، فتبدي إبداعًا وابتكارًا في عملك أو هواياتك، وقد تحصل على فرصة لإظهار مواهبك أو قدراتك، تنشأ علاقة جديدة أو تنعش علاقة قائمة مع شخص يشاركك نفس التفكير أو الإحساس.

برج الحوت

يوم رائع للتخيل والأحلام، فتستطيع أن تسافر بذهنك إلى عوالم جديدة، قد تستفيد من هذه المزاجية في إنشاء عمل فني أو كتابة قصة ممتعة تجعلك في حالة مزاجية أفضل.