قبل مباراة التأهل.. ماذا يكشف طالع أبراج لاعبي النادي الأهلي أمام الترجي؟

ينتظر عشاق النادي الأهلي مباراة فريقهم الليلة، أمام نادي الترجي التونسي، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان قد فاز الأهلي في مباراة الذهاب في تونس بثلاثة أهداف نظيفة، وسيحاول الحفاظ على تقدمه في مباراة الإياب التي ستقام اليوم الجمعة على استاد القاهرة، حيث تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وبعيدًا عن فنيات لاعبي المارد الأهلي، نقدم في السطور التالية حظوظ أبرز لاعبي النادي الأهلي، وفقًا لما ذكرته خبيرة الأبراج العراقية جاكلين عقيقي.

محمد مجدي أفشه:

ينتمي النجم محمد مجدي أفشه، لمواليد برج القوس، والذي يعاني من بعض التعثرات على الصعيد المعني، والصعيد الاجتماعي، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على أداء اللاعب في أرض الملعب.

محمد شريف:

حالة من التذبذب يعاني منها اللاعب محمد شريف في المباريات الأخيرة، الأمر الذي جعل المدرب مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي يخرجه من حساباته الفترة الماضية.

ينتمي اللاعب محمد شريف لمواليد برج الدلو، فوفقًا لما ذكره خبراء علم الفلك فالنجاح وعودة الحياة لمسارها الطبيعي، من الأمور التي ينتظرها مواليد برج الدلو.

محمود عبد المنعم كهربا:

حالة من التألق يعيشها النجم محمود عبد المنعم كهربا، حيث كان السبب في فوز الفريق في المباريات الأخيرة، بل والحاسمة، حيث أستطاع أن يكسب قلوب مشجعي المارد الأحمر في فترة قصيرة.

ينتمي النجم محمود عبد المنعم كهربا، لمواليد برج الحمل الذين يتمتعون بالثقة بالنفس، والشجاعة، والقيادة، والطموح، ودائمًا يحبون التحدي والمغامرة، ويكرهون الروتين والملل، ووفقًا لما ذكرته خبيرة الأبراج العراقية جاكلين عقيقي، فالنجاح هو الهدف الذي يسعي له مولود برج الحمل.

محمد الشناوي:

كان للنجم محمد الشناوي نصيب كبير من وصول النادي الأهلي لهذه المرحلة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بسبب تصدياته الحاسمة التي جعلته نجم الفريق الأول.

ينتمي النجم محمد الشناوي لمواليد برج القوس، والذي وفقًا لخبيرة الأبراج العراقية، فهناك بعض التعثرات التي قد تعرقل مثيرة النجاح التي يسعى لها.

تشكيلة الأهلي المتوقعة لمباراة الإياب ضد الترجي هي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، أليو ديانج.