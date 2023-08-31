ذروته اليوم.. خبيرة أبراج توضح تأثير القمر الأزرق على مواليد الأبراج الفلكية

يتساءل الكثير من المهتمين بعلم الفلك عن طاقتهم خلال تلك الفترة، وعن تأثيرات ظهور القمر الأزرق، الذي تكون ذروته اليوم الخميس، خلال تلك الفترة على مواليد جميع الأبراج الفلكية بشكل كبير، وهو ما توضحه لنا عالمة الفلك وخبيرة الأبراج منى أحمد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور".

وأوضحت أن شهر أغسطس طاقته فعليا من أثقل طاقات شهور هذا العام، فقد كان فيه تراجع كواكب مهمة هى كوكب الزهرة وكوكب عطارد، وبالنسبة لكوكب أورانوس فقد تراجع منذ أمس وانضم لباقي الكواكب.

وتابعت خبيرة الأبراج: اكتمل هذا العام بحدث مميز جدا وهو اكتمال قمرين في شهر واحد، والذي سيكون الاكتمال الثاني في برج الحوت يوم 2 سبتمبر، والذي سيكون اكتمالا قويا جدا ومهما جدا وختاما يليق بهذا العام.

مع أول أسبوع من شهر سبتمبر سينتهي تراجع كوكب الزهرة وكوكب عطارد، وسيكون هناك فك من التعطيلات، ومع تراجع كوكب أورانوس، الذي سيستمر حتى أول عام 2024، سيكون كوكب أورانوس هو كوكب التمرد والمفاجآت والتكنولوجيا، وبتراجعه مع تراجع كوكب عطارد سنلاحظ مشاكل كثيرة تخص الأجهزة الإلكترونية والكهرباء والإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

تأثير على الأوضاع العامة

وأضافت منى أحمد: عادة الكواكب الثقيلة مثل كوكب أورانوس يكون تأثيرها على الأوضاع العامة أقوى وأوضح من التأثير على المستوى الشخصي، وتزيد أو تقل بشكل مفاجئ أسعار بعض أسعار السلع أو أسهم البورصة، وتحديدا عندما يكون كوكب المشتري متراجعا هو الآخر في شهر أكتوبر.

سنلاحظ هبوط بعض أسعار السلع، ولكن أسعار المعادن سوف ترتفع بشكل مفاجئ، وأسعار أخرى لبعض السلع، وسيكون هناك خسارة لبعض الأسهم عامة ستكون فترة تتسم بعدم استقرار الأسعار، وسيكون هناك تغييرات لمناصب في حقائب اقتصادية أو إدارات البنوك.

وسيلاحظ الكثير أنهم يفكرون في الذكريات المفاجئة للماضي، وأحيانا يتكرر معهم بشكل مزعج ظاهرة "الديجا فو"، بمعنى أن يشعروا بأن الموقف حدث معهم قبل ذلك، من الطبيعي أن يشعر البعض بالحنين للماضي وذكرياته ولكن مع تراجع أي كوكب سيلاحظون ظهور ناس مرة أخرى من الماضي، تحديدا من مواليد برج الثور وبرج الدلو، ربما يكون هناك مشاكل تخص أقمارا صناعية أو مكوكا فضائيا يتوه في الفضاء.

فترة انفصالات عاطفية أو انتهاء شراكات

واستكملت عالمة الفلك: عادة ما تكون هذه الفترة التي تنتشر فيها الظواهر الغريبة عموما، وتكون فترة انفصالات عاطفية أو انتهاء شراكات لأن كوكب أورانوس مقترن مع كوكب الزهرة، ودائما أؤكد أن العلاقات التي تنتهي في تلك الفترة هي علاقات ضعيفة ومزيفة وكان يجب أن تنتهي.

ومع بداية التراجع ربما يزيد نشاط الزلازل والعواصف الرعدية وربما انهيارات منازل أو مبانٍ لكوارث طبيعية أو لأسباب أخرى، ربما يكون هناك مشاكل تخص منشآت النفط أو الغاز الطبيعي أو مشاكل تخص أسعارها وحركة تصديرها واستيرادها.

وقالت إن الناس يكون لديها مشكلة في التعامل مع المفاجآت والتغييرات المفاجئة، وإيقاع الحياة يكون أبطأ، وسيشعرون بأن اليوم طويل والشهر طويل، ومع ذلك هذا الجزء الذي يكون أحداثه كثيرة ومتلاحقة على المستوى العام.

في الربع الأخير من هذا العام سيكتمل القمر في محيط برج الحوت في أقرب نقطة له بالأرض، لذلك سيكون حجمه عملاقا دائما، وتأثيره مضاعفا والإحساس بطاقة "الوول مون" قوية وثقيلة وسيزداد الشعور بالإجهاد والخمول والرغبة القوية في النوم ويزيد الصداع وطنين الأذن.

إحساس بآلام ومشاكل صحية أو دور برد ثقيل

كما ستكون المشاعر غير متزنة، ومشاعر كثيرة بالخوف والرغبة من الانسحاب من أي شيء بسبب إحساسنا بعدم الأمان، لكن هذه مشاعر صحية جدا يجب إخراجها، وعدم تجاهلها، لأن بها إحساسا قويا وأغلبنا لديه إحساس تكسير في العظام وألم في القدمين وكأنه دور برد ثقيل، ستزيد بعض حوادث الغرق والسفن وربما يكون هناك أمطار أو سيول بأماكن مختلفة من العالم أو نشاط زلزال تحت سطح البحر أو لدولة ساحلية.

الأحلام والرؤى والإشارات خلال الـ10 أيام الأولى من شهر سبتمبر ستكون قوية جدا وبها إشارات لأمور طلبتموها، البعض ستعود له حقوق مادية أو اعتذارات، سيكون هناك انتهاء علاقة أو شعور أو عادة كان يفعلها البعض، يجب تجنب الكذب والخداع والنميمة والتركيز على تقوية العلاقات مع الآخرين.