"صناع الخير" تدرب 40 سيدة على الحرف اليدوية بالجيزة

حضرت هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، احتفالية مؤسسة صناع الخير للتنمية بمناسبة تخريج دفعة جديدة من السيدات، تشمل 40 متدربة بمركز استدامة من أهالى قرية نزلة الشوبك والقرى المجاورة لها بمركز ومدينة البدرشين والذي تم افتتاحه عام 2022 للتدريب على الحرف والصناعات اليدوية والذي تمكن من تدريب ما يقرب من 200 سيدة خلال عامه الأول، وذلك بتوجيه من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالعمل على تمكين المرأة الريفية من خلال توفير التدريب اللازم وفرص عمل مناسبة وإحياء الحرف التراثية.

تمكين المرأة الريفية

تقول "فاطمة" إحدى أهالي مدينة البدرشين التابعة لمحافظة الجيزة، إن وجود مثل تلك الدورات التدريبية وجودها أمر غاية في الأهمية خاصة للسيدات، ولاسيما السيدات المعيلات والتي بمجرد طلاقها أو وفاة زوجها تجد نفسها وصية على عدد من الأطفال دون أن يكون لديها شهادة تعليم أو حرفة تجلب منها الزرق من أجلها وأجل أبنائها، وهو الأمر الذي جعلها مهمة للسيدات في الأرياف.

وأضافت أن الدورة الحالية تمكنت من تدريب ما يقرب من 40 سيدة تعلمت مختلف الحرف اليدوية، وتم تخصيص احتفالية لهن من قبل صناع الخير ومحافظة الجيزة، لافتة إلى أن هدف تلك الدورات التدريبيبة هو تمكين المرأة الريفية.



توفير فرص عمل لسيدات الريف



وقالت "سعاد" إحدى أهالي مدينة البدرشين التابعة لمحافظة الجيزة، إن تخريج دفعة جديدة من السيدات تشمل 40 متدربة بمركز استدامة، خلق العديد من فرص العمل للسيدات من الأرياف، وذلك بعد أن تمكنت كل منهن من تعليم حرفة يدوية مختلفة تساعدها في فتح باب رزق لها ولأسرتها.

واستكملت حديثها بأنه على مدار السنوات القليلة الماضية تحديدًا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي وهناك اهتمامًا كبيرًا بدور المرأه وتمكينها في سوق العمل، وتعليم سيدات الريف مختلف الحرف اليدوية التي تمكنهن في دخول مجال العمل، وتوجهت بالشكر لكافة القائمين على تلك الدورات التدريبية.



تعليم 40 سيدة حرفة يدوية



وأضافت "سميرة" إحدى أهالي مدينة البدرشين التابعة لمحافظة الجيزة، أن هناك اهتمام بالمرأة الريفية والمعروف عنها أنها في أغلب الحالات لم تحصل على قسط كافي في الدراسة، وهو ما دفع الدولة المصرية إلى تدشين العديد من الدورات التي تساعد المرأه الريفية في كافة المجالات سواء في التعليم أو في سوق العمل.

تدريب سيدات للحرف اليدوية

تدريب سيدات للحرف اليدوية