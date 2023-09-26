"حمانا من الخونة".. مسيرات دعم من سيدات ورجال الجيزة للرئيس السيسي

شهدت مدن محافظة الجيزة إقبالا كثيفا على مكاتب الشهر العقاري بمختلف المناطق لعمل توكيلات لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة في انتخابات الرئاسة 2024.

واحتشد مئات المواطنين أمام مكاتب ومقرات الشهر العقاري لعمل توكيلات للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية بمحافظة الجيزة، في ثاني أيام فتح التوكيلات لمرشحي الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكدت سيدة خلال مسيرة الحافلة بالسيدات إنها تؤيد وتدعم الرئيس السيسي وقامت بعمل توكيل لتأييده في الانتخابات القادمة، مشيرة إلى أن الرئيس حافظ على الوطن من الخونة والإرهابيين الذين كانوا يبيتون الغدر ويبيعون الوطن إلى العملاء في الخارج.

وشهد محيط مكاتب الشهر العقاري تنظيم كبير من الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، واللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أثناء إقبال كبير من المواطنين في ثاني أيام عمل توكيلات للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه وتأييده في الانتخابات الرئاسية القادمة.

الانتخابات الرئاسية

وتوافد المواطنون بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية منذ أمس الاثنين 25 سبتمبر علي مكاتب الشهر العقاري والتوثيق لعمل التوكيلات للإنتخابات الرئاسية، بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات دعوة الناخبين للتصويت في الانتخابات الرئاسية والمرشحين لتقديم أوراقهم بداية من 5 أكتوبر وحتى 14 أكتوبر.

وأوضحت الهيئة، أن الشروط اللازمة لجمع الأوراق المطلوبة للترشح لمنصب الرئيس تشمل تأييد 25 ألف مواطن من جميع المحافظات، وتزكية 20 عضو مجلس نواب، وحددت الشروط الواجب توافرها في التأييدات والتي تضمنت أنه لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين الحق في أن يؤيد أحد راغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك خلال التقدم إلى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، أو مقار البعثات الدبلوماسية حسب الأحوال.

وذلك وفق النموذج المعد لهذا الغرض بداية من يوم الإثنين الموافق 25 سبتمبر، ولا يجوز للمواطن أن يؤيد راغب الترشح أكثر من مرة، ولا أن يؤيد أكثر من راغب ترشح كما لا يجوز أن يشتمل النموذج الواحد على تأييد أكثر من مواطن.

الفترة الزمنية المحددة لتلقي وجمع التوكيلات من المواطنين في جميع الانتخابات الرئاسية واحدة

وبالنظر إلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الجهة المنوط بها الإشراف على العملية القضائية وفقًا للدستور، فإن الفترة الزمنية التي حددتها الهيئة لتلقي الأوراق وجمع التوكيلات من المواطنين في جميع الانتخابات الرئاسية واحدة .

وفي تصريحات له أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن باب التأييد لمرشحي الرئاسة مفتوح من الآن، مرورا بفتح باب تلقي أوراق الترشح لحين الانتهاء منها وغلق باب الترشح يوم 14 أكتوبر.

وأشار، إلى أنه خلال انتخابات عامي 2014 و2018 كان نفس ذات المدة، مؤكدا أنهم محكومين بقواعد قانونية والجدول الزمني مرتبط ببعضه، مؤكدا أنه تم التخطيط للوصول الى الاشراف القضائي الكامل منذ فتح باب الترشح حتى الاعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية.

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