من 2014 لـ2024.. تفاصيل الفترة الزمنية لجمع توكيلات المواطنين للمرشحين للانتخابات الرئاسية

توافد المواطنون بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية منذ أمس الاثنين 25 سبتمبر علي مكاتب الشهر العقاري والتوثيق لعمل التوكيلات للإنتخابات الرئاسية، بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات دعوة الناخبين للتصويت في الانتخابات الرئاسية والمرشحين لتقديم أوراقهم بداية من 5 أكتوبر وحتى 14 أكتوبر.

وأوضحت الهيئة، أن الشروط اللازمة لجمع الأوراق المطلوبة للترشح لمنصب الرئيس تشمل تأييد 25 ألف مواطن من جميع المحافظات، وتزكية 20 عضو مجلس نواب، وحددت الشروط الواجب توافرها في التأييدات والتي تضمنت أنه لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين الحق في أن يؤيد أحد راغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك خلال التقدم إلى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، أو مقار البعثات الدبلوماسية حسب الأحوال.

وذلك وفق النموذج المعد لهذا الغرض بداية من يوم الإثنين الموافق 25 سبتمبر، ولا يجوز للمواطن أن يؤيد راغب الترشح أكثر من مرة، ولا أن يؤيد أكثر من راغب ترشح كما لا يجوز أن يشتمل النموذج الواحد على تأييد أكثر من مواطن.

الفترة الزمنية المحددة لتلقي وجمع التوكيلات من المواطنين في جميع الانتخابات الرئاسية واحدة

وبالنظر إلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الجهة المنوط بها الإشراف على العملية القضائية وفقًا للدستور، فإن الفترة الزمنية التي حددتها الهيئة لتلقي الأوراق وجمع التوكيلات من المواطنين في جميع الانتخابات الرئاسية واحدة .

وفي تصريحات له أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن باب التأييد لمرشحي الرئاسة مفتوح من الآن، مرورا بفتح باب تلقي أوراق الترشح لحين الانتهاء منها وغلق باب الترشح يوم 14 أكتوبر.

وأشار، إلى أنه خلال انتخابات عامي 2014 و2018 كان نفس ذات المدة، مؤكدا أنهم محكومين بقواعد قانونية والجدول الزمني مرتبط ببعضه، مؤكدا أنه تم التخطيط للوصول الى الاشراف القضائي الكامل منذ فتح باب الترشح حتى الاعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية.

الفترات الزمنية لتلقي الأوراق وجمع التوكيلات في الانتخابات الرئاسية من 2014 إلى 2024

الانتخابات الرئاسية 2024

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات دعوة الناخبين يوم 25 سبتمبر الجاري، وبدء تلقي أوراق الترشح من 5 أكتوبر وحتى 14 أكتوبر وبذلك تكون المدة 20 يوما.

الانتخابات الرئاسية 2018

وفي عام 2018 أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، دعوة الناخبين بتاريخ 8 يناير 2018، وبدء تلقي طلبات الترشح يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة عصرا من أيام 20 يناير 2018 وحتي 29 يناير 2018 ولمدة 10 أيام، وبالتالي فإن فترة جمع التوكيلات كانت من يوم 8 يناير وحتى 29 يناير ولمدة 22 يومًا .

الانتخابات الرئاسية 2014

وفقًا لقرار لجنة الانتخابات الرئاسية في عام 2014، برئاسة المستشار أنور رشاد العاصي النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا رئيس اللجنة حينها، فإن الإعلان عن فتح باب الترشح ومدة تقديم الطلبات والمواعيد المقررة قانونًا كانت خلال الفترة من 31 مارس 2014 وحتى بدء تقديم أوراق المرشحين في 20 إبريل 2014 خلال فترة زمنية بلغت 21 يومًا بعد دعوة الناخبين في 30 مارس من العام ذاته.