7 مكاتب توثيق تستقبل المواطنين لتحرير توكيلات الانتخابات الرئاسية

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات عددا من مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، حيث يتم التوثيق بتوقيع المواطنين على تأييدهم لراغبي الترشيح للانتخابات الرئاسية لعام 2024، وذلك بدون رسوم.

عدد المقار فى أسوان

وبلغ عدد مقار التوثيق بمصلحة الشهر العقارى التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات لاستقبال المواطنين أثناء تأييدهم لراغبى الترشيح للانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٤، ٧ مكاتب على مستوى المحافظة.

خريطة الأماكن على مستوى أسوان

وترصد "الدستور" أماكن مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات على مستوى مراكز محافظة أسوان وجاءت كالتالى:

مكتب توثيق أسوان، ويقع تحديدًا بجوار شركة البركة والمناعية داخل المدينة

مكتب توثيق مركز كوم أمبو، ويقع تحديدًا فى منطقة الزهور بعمارة شركة وادى كوم أمبو الدور الرابع علوى

مكتب توثيق مركز دراو، ويقع تحديدًا فى نجع العرب داخل مبنى الوحدة المحلية الجديد.

مكتب توثيق مدينة أبوسمبل، ويقع تحديدًا فى عمارات مجلس المدينة.

3 مكاتب للتوثيق بمركز إدفو شمال أسوان

بينما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد 3 مكاتب توثيق فى مركز إدفو وهم:

مكتب توثيق بمدينة إدفو تحديدًا عند كورنيش النيل بجوار شركة مياه الشرب

مكتب توثيق بقرية البصيلية، ويقع تحديدًا بعمارات مجلس المدينة.

مكتب توثيق فى مدينة السباعية، ويقع تحديدًا عند عمارات مجلس المدينة أعلى نقطة شرطة السباعية بشارع حسنى مبارك.

وتستقبل مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى على مستوى محافظة أسوان، وعددهم ٧، اليوم، المواطنين لإجراء تأييدهم لراغبى الترشيح للانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٤.

ويتم ذلك وفق إجراءات محددة يقوم بها المواطنين داخل مكاتب التوثيق فى مصلحة الشهر العقارى، تم تحديدها بواسطة الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك لإجراء تأييدهم لراغبى الترشيح للانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٤.