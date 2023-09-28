الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوى 2023 وكيفية تغيير الساعة

التوقيت الشتوي
التوقيت الشتوي

تصدر موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2023 وبداية تأخير الساعة قائمة بحث واهتمام الكثير من المصريين بالتزامن مع حلول فصل الخريف وبداية العام الدراسي الجديد، حسبما أظهرت مؤشرات الكلمات الأكثر بحثًا على موقع جوجل في مصر خلال الفترة الحالية.

موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2023

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء أن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2023 خلال يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر 2023.

ويحل موعد تغيير الساعة وبدء العمل بالتوقيت الشتوي مساء يوم الخميس 26 أكتوبر 2023، حيث تتأخر الساعة لمدة 60 دقيقة لتصبح الحادية عشرة مساءً بدلًا من الثانية عشرة صباحًا.

ويبدأ فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية من يوم 22 ديسمبر 2023، ويستمر حتى 21 مارس 2024، ويستمر لمدة 89 يومًا.

موعد تغيير الساعة للتوقيت الصيفي

ومن المقرر أن يستمر العمل بالتوقيت الشتوي لمدة 6 أشهر، تنتهي ليلة الجمعة الأخيرة من شهر أبريل المقبل، الموافق يوم السادس والعشرين.

ويتم تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة، بأن تصبح الساعة الواحدة صباحًا بدلًا من الثانية عشرة صباحًا، وفقا لقرار مجلس الوزراء.

وكان مجلس الوزراء قد أعاد العمل بنظام التوقيت الشتوي والصيفي، بداية من أبريل الماضي، بعد إلغاء العمل به لمدة 12 عامًا.

وأرجع المجلس إعادة العمل بنظام التوقيت الصيفي والشتوي؛ لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى معيشتهم.

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مميزات التوقيت الشتوي

وعددت الحكومة في بيان الصادر حول إعادة العمل بنظام التوقيت الشتوي، فوائد ومميزات تطبيقه، من بينها:-

  • توفير الطاقة الكهربائية من خلال تقليل استخدام وسائل التدفئة.
  • تنشيط خلايا المخ بعد الاستيقاظ، بما يساعد على زيادة الطاقة الإيجابية لدى الأطفال خلال الدراسة.
  • الاستفادة من العمل خلال ساعات النهار.

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