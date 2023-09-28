الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مفتى "القمر المتحدة" يشيد بـ"مصر السيسى": لا يجهل مكانتها إلا جاهل

الرئيس لحظة تكريم
الرئيس لحظة تكريم مفتي القمر المتحدة

التقى د.محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشيخ أبو بكر سيّد عبد الله جمل الليل، مفتي جمهورية القمر المتحدة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

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خلال اللقاء هنأ وزير الأوقاف الشيخ أبو بكر سيد، مفتي جمهورية القمر المتحدة بتكريم الرئيس السيسي له، في احتفال وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي، تقديرًا لجهوده في خدمة الدين.

من جانبه، قدم الشيخ أبو بكر سيد عبد الله، مفتي جمهورية القمر المتحدة، خلال اللقاء الشكر للرئيس السيسي على تشريفه له بهذا التكريم، معربًا عن سعادته بزيارة أرض مصر الطيبة المباركة، سائلًا الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصر حكومة وشعبًا وأن يديم عليها الأمن والأمان وعلى بلاد العالمين.

وأكد مفتي جمهورية القمر المتحدة، أن رب العزة تبارك وتعالى شرَّف مصر قبل الإسلام وبعد الإسلام، ولا يجهل مكانتها إلا جاهل أو أعمى ما درس وما رأى، ومن زار مصر عرف مكانتها، مشيدًا بما رآه من عظمة في العمارة في عهد الرئيس السيسي حيث زار مصر منذ ثلاثين سنة ثم زارها منذ عشرين سنة وزارها العام الماضي وأعجب بما رآه من مدن جديدة وعمارة حديثة للمساجد بما لا يوجد في بلد من البلدان، فمصر مهبط العلم، فمن أراد العلم فهو بمصر على جميع المذاهب مع الحفاظ على الوسطية وعدم التشدد، مشيدًا بجهود وزارة الأوقاف في تجديد الخطاب الديني.

من جانبه، أهدى وزير الأوقاف نسخًا من إصدارات وزارة الأوقاف في مجال تجديد الخطاب الديني والفكر الوسطي المستنير، التي لاقت ثناءً كبيرًا من فضيلة مفتي جمهورية القمر، حيث أشاد بما تضمنته من رؤى تجديدية مستنيرة تؤصل لفقه الواقع تأصيلًا متميزًا.

الأوقاف جمهورية القمر المتحدة المجلس الاعلى للشئون الاسلامية احتفال وزارة الأوقاف المولد النبوي الشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي

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