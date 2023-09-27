الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأوقاف" تطلق جائزة التميز الوظيفي لعام 2023

الأوقاف
الأوقاف

أطلقت وزارة الأوقاف المصرية، جائزة التميز الوظيفي لتكريم أفضل العاملين بالأوقاف والجهات التابعة لها بكل محافظة، لتكريم وتشجيع المتميزين من العاملين بها من الأئمة والواعظات والإداريين ومقيمي الشعائر والمؤذنين التابعين لها.

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وقالت وزارة الأوقاف في بيان لها اليوم، إنه سيتم التنسيق مع رؤساء القطاعات ووكلاء الوزارة بديوان عام الأوقاف والجهات التابعة لها ومديري المديريات والإدارات ومديري مناطق هيئة الأوقاف وغيرهم من القيادات بشأن ترشيح المتميزين، وسيكون التكريم ماديًا ومعنويًا، وتشمل الجوائز أفضل مائة موظف على مستوى الجمهورية للعام 2023م.
وأوضحت الوزارة، أنه لا يحق للموظف الذي يفوز بالجائزة التقدم لها قبل مرور عامين من تاريخ حصوله عليها، بما يعني أنه يمكن للموظف المتميز التقدم للجائزة كل ثلاث سنوات وفق ما سبق نشره في هذا الشأن.

وأكدت أن الجائزة فاز بها على مستوى ديوان عام وزارة الأوقاف كل من:

المركز الأول: د عبد الله حسن عبد القوي مساعد الوزير لشئون المتابعة (شهادة تقدير + عشرة آلاف جنيه ).

المركز الثاني: رفيق إبراهيم القاضي  مدير عام المكتب الفني (شهادة تقدير + خمسة آلاف جنيه).

المركز الثالث: د أيمن علي أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة (شهادة تقدير + خمسة آلاف جنيه).

ومن العمال المتميزين مصطفى شعبان زكريا (شهادة تقدير + خمسة آلاف جنيه).

وسيتم لاحقًا إعلان أسماء المتميزين من العاملين بالأوقاف والجهات التابعة على مستوى جميع المحافظات كل محافظة على حدة.

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