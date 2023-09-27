الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إمام بـ"الأوقاف" عن تكريمه من الرئيس السيسى: يحمل رسائل أمل لجيل المستقبل

تكريم الشيخ محمد
تكريم الشيخ محمد حسن عبدالعظيم

تحدث الشيخ محمد حسن عبدالعظيم، إمام وخطيب ومدرس بالأوقاف، عن تكريمه اليوم من الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية المولد النبوي، مؤكدًا أن التكريم يحمل رسائل أمل لجيل المستقبل.

أعرب الشيخ محمد حسن عبدالعظيم، إمام وخطيب ومدرس بالأوقاف وأحد المكرمين بـاحتفالية المولد النبوي من الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادته الكبيرة بالتكريم، مؤكدًا أن تكريم اليوم يحمل رسائل لجيل المستقبل.

وقال عبدالعظيم في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "لا أنظر إلى الجانب النفسي أو الفردي فقط لكن أنظر إلى الجانب الجماعي، بمعنى أن التكريم يمثل نقطة أمل لكل إنسان اجتهد".

الشيخ محمد حسن عبدالعظيم يطالب الشعب المصري بالصبر لجني ثمار التنمية

وأضاف: "أما على المستوى الفردي فهذه رسالة لكل طالب علم بضرورة الاجتهاد في الدراسة، وسيأتي اليوم الذي تشعر فيه بقيمة هذا التعب والاجتهاد".

كما أكد أن نهضة الأمة المصرية سنشعر بها فيما بعد، لذلك يجب على الشعب المصري الصبر من أجل جني ثمار هذا الاجتهاد والتعب.

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