صابر عبدالدايم عقب تكريمه من الرئيس السيسى اليوم: شعرت بالفرحة لتقدير الدولة لعلمائها

قال الدكتور صابر عبدالدايم العميد الأسبق لكلية اللغة العربية جامعة الأزهر فرع الزقازيق وأحد المكرمين في احتفالية المولد النبوي، إننا نثق في قيادتنا ونحب فخامة الرئيس.

وأضاف عبدالدايم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "تم إنجاز العديد من المشروعات في عهد الرئيس السيسي" مشيرًا إلى أنه عندما تم إبلاغه بتكريمه من الرئيس شعر بالفرح والسرور لتقدير الدولة لعلمائها.

صابر عبدالدايم: مصر تحترم علماءها وتقدر العقول النيرة

وأكد، أن مصر تحترم علمائها وتقدر العقول النيرة ومن يبذلون الجهد في أي ميدان سواء في الدعوة أو العلوم الإنسانية والعلوم التطبيقية أو المجال الزراعي، مشيرًا إلى أن مصر مليئة بالمواهب.

وأشار إلى أن طريق مصر هو طريق العلم والتقدم بشبابها الرائع من أجل التنمية الاقتصادية والزارعية وكل المجالات: "قمة تكريم العالم أن قدره الدولة وأن يأتي التقدير من رئيس الدولة نفسها الذي يقدر العلم والعلماء".

وتابع: "رسالة الرئيس السيسي اليوم صريحة وتصدر من أب كبير ويريد أن يطلع الأسرة المصرية كلها على الواقع العالمي ومصر جزء من هذا العالم"، مؤكدًا أن مصر أفضل من دول كثيرة من حيث توافر الغذاء والسلع والكهرباء والمياه.