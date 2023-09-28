الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الحرية المصرى" يبدأ حملة لعمل توكيلات دعم للرئيس السيسي بالمحافظات

تواجد المواطنين أمام
تواجد المواطنين أمام الشهر العقارى

ضمن فعاليات حملة "مسيرة ومسار.. من أجل التنمية والاستقرار" التي أطلقها حزب الحرية المصري، من أجل دعم ترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، قام حزب الحرية المصري بجميع المحافظات ببدء حملة تحركات المواطنين لعمل توكيلات دعم الرئيس السيسي.

توجه أعضاء الحزب بأمانة محافظة الجيزة، بقيادة النائب يوسف خطاب، أمين المحافظة، من أجل عمل توكيلات دعم الرئيس السيسي بالشهر العقاري بمركز ومدينة أوسيم، ومنطقتي الوراق وبولاق.

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الداعمون لترشح الرئيس السيسي

وقامت أمانة مركز ومدينة أوسيم بقيادة أحمد خليفة، أمين مركز ومدينة أوسيم بالحزب وأعضاء الأمانة الداعمين لترشح السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوجه إلى شهر عقاري أوسيم لتحرير توكيلات دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

التواجد أمام مكتب الشهر العقاري ببنها

كما قامت أمانة القليوبية بقيادة اللواء عبدالرحمن راشد، أمين المحافظة، بحشد أعضاء الحزب، من أجل عمل توكيلات دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشهر العقاري بمدينة بنها وقها ومركز طوخ.

حيث قامت أمانة الحزب بالقليوبية وأمانة المرأة والفتيات بمشاركة حافظ موسي واللواء مجدي عبد الصبور وجمال صيام وعدد من الأعضاء والفتيات وجموع المواطنين بالتواجد أمام مكتب الشهر العقاري ببنها لتحرير توكيلات دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفي ذات السياق قامت أمانة مركز طوخ وأمانة الشباب بالمركز برئاسة عصام عياد أمين الحزب بالمركز والمهندس محمد عفيفي الزعلوك أمين الشباب وأعضاء الحزب وأمانة الشباب وعدد كبير من المواطنين بقري مركز طوخ بالتوجه إلى مكتب الشهر العقاري بمدينه قها لتحرير توكيلات مبايعة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

حزب الحرية المصري الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة المحافظات توكيلات الشهر العقاري محافظة الجيزة

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