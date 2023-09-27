الأربعاء 27 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ما هي شروط الترشح للانتخابات الرئاسية 2024؟

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

شروط الترشح للانتخابات الرئاسية 2024.. يبحث عنها عدد كبير من المواطنين خلال الساعات الماضية للتعرف على شروط الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 بعدما تحدد فتح باب الترشح لفترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات حيث تجرى عمليات الانتخابات  داخل مصر، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 11 و 12 و 13  من ديسمبر 2023.

شروط الترشح للانتخابات الرئاسية 2024

تحدد المادة 142 من «الدستور» شروطًا يجب توافرها لقبول ترشح أي شخص لرئاسة الجمهورية، كالتالي:

يجب على المترشح الحصول على دعم 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، ويجب أن يحصل على تأييد ما لا يقل عن 25 ألف مواطن من 15 محافظة على الأقل، بحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة.

ولا يجوز دعم أكثر من مترشح وفقًا للقانون، ويتم انتخاب رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة في الاقتراع العام السري المباشر، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.

الهيئة الوطنية توقع بروتوكول تعاون لتوفير مسكن للقضاة المشرفين على انتخابات الرئاسة

موعد نتيجة انتخابات الرئاسة المصرية 2024.. والجدول الزمني

شروط الترشح لرئاسة الجمهورية


-  أن يكون مصريا من أبوين مصريين
- ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.
- أن يكون حاصلا على مؤهل عال
- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية
- ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره
- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا
- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية
- ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية

الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024


تجرى عمليات الانتخابات الرئاسية 2024 خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و 2 و3 ديسمبر 2023.


تجرى عمليات الانتخابات  داخل مصر، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 10 و 11 و 12 من ديسمبر.


تجرى الإعادة بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 5 و 6 و 7  يناير.


تجرى الإعادة بالداخل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء 8 و 9 و  10 يناير 2024.


تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية من 5 لـ 14 أكتوبر 2023.


15 نوفمبر أخر موعد لتنازلات المرشحين في الانتخابات الرئاسية.


اختيار المرشحين للرموز الانتخابية سيكون وفقا لأسبقية تقديم طلبات الترشح.


بدء الحملات الانتخابية رسميا للمرشحين للانتخابات الرئاسية 9 نوفمبر 2023.


انتهاء عملية الفرز في الانتخابات الرئاسية وتسليم المحاضر للجان العامة وإعلان الحصر العددي 11 ديسمبر 2023.


مواعيد الانتخابات ستكون من 9 صباحًا حتى الـ 9 مساء.


إعلان فوز الرئيس الجديد 16 يناير 2024.
 

اقرأ أيضا:

النائب حسن عمار يوقع طلب تزكية الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

شروط الترشح للانتخابات الرئاسية الترشح للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ المواطنين الدستور أعضاء مجلس النواب إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية

مواد متعلقة

90 قرارًا فى بيان «قمة ناتو- فيلنيوس».. ماذا بعد؟

"10 سنوات ثورة".. تحالف 30 يونيو يتحدث: كيف انتصرنا؟

أسرار أيام الثورة.. من «مهلة الأسبوع» حتى «بيان النصر»

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

"معلومات الوزراء" يطلق الإصدارة الثالثة من مبادرة "كلام في الاقتصاد"

مصطفى بكرى: «المعزول» ادّعى أن متظاهرى 30 يونيو ١٢٠ ألفًا فقط وحين عرض «السيسى» الفيديوهات عليه زعم أنها مفبركة

"أيام الثورة والخلاص".. محمد سلماوى: الإخوان دفعت بمرشح للرئاسة بتعليمات من جون كيرى

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الإفريقي

الأكثر قراءة

تفاصيل شكوى لاعبى الزمالك من أوسوريو

موعد بدء صرف معاشات شهر أكتوبر 2023

ميعاد حفل تخرج كلية الشرطة في عام 2023

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 160 من معهد ضباط الصف المعلمين

فيضانات قاتلة تضرب جنوب إفريقيا.. تدمير البنية التحتية وتحذيرات من سقوط ضحايا

"كان على علاقة بها".. تفاصيل صادمة حول مقتل موظفة داخل كلية الآثار على يد زميلها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

ماجد حبته

الأمن الغذائى العربى

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل): ُمنحنى العنف وآليات التفكيك (1)

محمد رفعت

أسبوع الأحداث المهمة والذكرى الطيبة!

عبد الرحيم طايع

الفن الذى للفلوس.. لا للفن ولا للحياة!

مدحت بشاى

طاعون العصر

منى رجب

اكتشفت مدينة الغردقة بمواقعها وشواطئها الخلابة

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى في جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات

"هيومن رايتس ووتش": الفلسطينيون الأمريكيون أصبحوا سياحا في بلادهم