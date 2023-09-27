ما هي شروط الترشح للانتخابات الرئاسية 2024؟

شروط الترشح للانتخابات الرئاسية 2024.. يبحث عنها عدد كبير من المواطنين خلال الساعات الماضية للتعرف على شروط الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 بعدما تحدد فتح باب الترشح لفترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات حيث تجرى عمليات الانتخابات داخل مصر، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 11 و 12 و 13 من ديسمبر 2023.

شروط الترشح للانتخابات الرئاسية 2024

تحدد المادة 142 من «الدستور» شروطًا يجب توافرها لقبول ترشح أي شخص لرئاسة الجمهورية، كالتالي:

يجب على المترشح الحصول على دعم 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، ويجب أن يحصل على تأييد ما لا يقل عن 25 ألف مواطن من 15 محافظة على الأقل، بحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة.

ولا يجوز دعم أكثر من مترشح وفقًا للقانون، ويتم انتخاب رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة في الاقتراع العام السري المباشر، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.

شروط الترشح لرئاسة الجمهورية



- أن يكون مصريا من أبوين مصريين

- ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.

- أن يكون حاصلا على مؤهل عال

- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية

- ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره

- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا

- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية

- ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية

الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024



تجرى عمليات الانتخابات الرئاسية 2024 خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و 2 و3 ديسمبر 2023.



تجرى عمليات الانتخابات داخل مصر، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 10 و 11 و 12 من ديسمبر.



تجرى الإعادة بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 5 و 6 و 7 يناير.



تجرى الإعادة بالداخل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء 8 و 9 و 10 يناير 2024.



تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية من 5 لـ 14 أكتوبر 2023.



15 نوفمبر أخر موعد لتنازلات المرشحين في الانتخابات الرئاسية.



اختيار المرشحين للرموز الانتخابية سيكون وفقا لأسبقية تقديم طلبات الترشح.



بدء الحملات الانتخابية رسميا للمرشحين للانتخابات الرئاسية 9 نوفمبر 2023.



انتهاء عملية الفرز في الانتخابات الرئاسية وتسليم المحاضر للجان العامة وإعلان الحصر العددي 11 ديسمبر 2023.



مواعيد الانتخابات ستكون من 9 صباحًا حتى الـ 9 مساء.



إعلان فوز الرئيس الجديد 16 يناير 2024.



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