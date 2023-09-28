لو فاتك الترند|وفاة نجاح سلام.. ونيوكاسل يهزم مانشستر سيتى

تنوعت أخبار الترند على محركات بحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، حيث جاء أبرزها هزيمة مانشيستر سيتي، وحريق نينوي، ووفاة الفنانة نجاح سلام، وتصريحات وزير التعليم عن امتحانات الثانوية العامة، وإجازة 6 أكتوبر، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك الترند".

نيوكاسل يهزم مانشستر سيتى ويطيح به من كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة

ودع فريق مانشستر سيتي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة (الكاراباو) عقب الخسارة أمام نيوكاسل بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات دور الـ32 من المسابقة.. للمزيد اضغط هنا.

"القاهرة الإخبارية": رئيس وزراء العراق يزور مصابى حريق نينوى

زار رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني مصابي حريق نينوى في مستشفى الحمدانية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأٍ عاجل.. للمزيد اضغط هنا.

وفاة الفنانة نجاح سلام.. صاحبة أغنية "يا أغلى اسم فى الوجود يا مصر"

أعلنت أسرة الفنانة نجاح سلام وفاتها عن عمر يناهز 92 عامًا، ومن المقرر أن يشيع جثمانها ويواري جسدها الثرى، غدًا الجمعة في بيروت.. للمزيد اضغط هنا.

الشركة المنظمة تنهى أزمة الأهلى فى بطولة دورى السوبر الإفريقي

تلقى مسئولو الأهلى إخطارا رسميًا من الشركة الإيطالية المسئولة عن تنظيم بطولة الدورى الإفريقي يفيد بانتهاء أزمة تحمل قيمة إقامة الفريق بتنزانيا قبل المباراة الأولى أمام سيمبا المقرر لها 20 أكتوبر المقبل.. للمزيد اضغط هنا.

الزمالك يستقر على إقالة أوسوريو.. والقرار فى يد "أرتا سولار"

استقرت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك على إقالة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو من تدريب الفريق، وذلك حال الخروج الإفريقي أمام أرتا سولار الجيبوتي، السبت المقبل، في إياب دور الـ32 لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.. للمزيد اضغط هنا.

آخر الإجازات الرسمية.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2023 للقطاع العام والخاص

أيام قليلة تفصلنا عن احتفالات الذكرى الـ50 بانتصار أكتوبر 1973، لذا يكثر التساؤل عن موعد إجازة 6 أكتوبر 2023 للقطاع العام والخاص عبر جوجل، لكافة العاملين في القطاعين الحكومي والخاص.. للمزيد اضغط هنا.

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