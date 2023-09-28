تزامنا مع حلوله.. مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بالدول العربية

تحتفل اليوم الأمة الإسلامية بالمولد النبوي الشريف، بمناسبة ذكرى ميلاد نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، الموافق 12 ربيع الأول من العام الهجري، وتختلف مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي، وفقًا لعادات وتقاليد الدول العربية، ولعل من أشهر البلاد العربية في تلك الطقوس مصر والمغرب، والسودان.

الاحتفال في مصر

تشتهر مصر بالإنشاد الديني وتجمعات الذكر في المولد النبوي الشريف، وخاصة في مناطق السيدة زينب والحسين، والسيدة نفيسة، ويتم تزيين الشوارع والمساجد بالمصابيح، وإعداد كميات من الطعام والشراب وخاصة اللحوم والخبز والأرز وتوزيعها على رواد تجمعات الذكر والإنشاد الديني.

كما تشتهر الاحتفالات في مصر بحلوى المولد، وأشكال من عروسة المولد والحصان، سواء المصنوعة من السكر أو من البلاستيك، وتباع في الشوادر أو محلات الحلوى، وفي بعض المناطق يتم إطلاق موكب الحصان في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، والذي بدأ في العهد الفاطمي، وهو عبارة عن حصان أبيض يطوف مناطق القاهرة.

الاحتفال في المغرب

تقام، في الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، دروس دينية في ساحات المساجد، كما يقام حفل كبير في ليلة الاحتفال يضم كبار الدولة، وفي يوم الاحتفال يرتدي الشعب الملابس الجديدة، وتنتشر حلوى المولد وألعاب الأطفال.

مظاهر الاحتفال في السودان

أما في السودان، تبدأ الاحتفالات مع بداية شهر ربيع الأول، وتقام الشوادر لبيع حلوى المولد، ويتم تزيين المساجد بالمصابيح، وتخصيص ساحات بالمساجد للدروس الدينية، وتكثر الصدقات، والإطعام، والإنشاد الديني أيضًا.

الاحتفال في الجزائر

يعد المواطنون في الجزائر عشاءً خاصً من الدجاج، احتفالًا بالمولد النبوي الشريف، بالإضافة إلى أنواع مختلفة من الحلويات والشاي والقهوة، وتتزين النساء، بوضع الحناء.

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