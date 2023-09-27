بين 70 و200 جنيه.. "الدستور" يرصد أسعار حلوى المولد النبوي بالأسواق

تحل اليوم الأربعاء، ذكرى المولد النبوي الشريف، والذي شهد اقبالًا كبيرًا من المواطنين على شراء حلوى المولد كمظهر أساسي من مظاهر الاحتفال.

ويحرص المواطنون على شراء حلوى المولد النبوي، رغم ارتفاع أسعارها في بعض المناطق باعتبارها عادة سنوية مقدسة.

“الدستور” يرصد في السطور التالية أسعار حلوى المولد النبوي وردود أفعال المواطنين..

في منطقة سوق المنشية، يقول “أبو مالك، صاحب محل حلويات” إن متوسط سعر علب حلوى المولد بوزن الكيلو يتراوح بين 150 إلى 200 جنيها، وفي بعض المناطق يبلغ سعر العلبة بميزان كيلو بين 70 إلى 100 جنيها.

وقال “أحمد منصور، تاجر الحلوى” إن أسعار علب الحلوى، ارتفعت عن السنوات الماضية نظرا لارتفاع المواد الخام وتكلفة التصنيع، لتزيد بنسبة تصل لـ 30٪ وهذا ما اثر على الكميات الشرائية وعلى اقبال المواطنين لشراءها سواء لانفسهم او لمهاداه اقاربهم، لانها من الرفاهيات وليست في قائمة الاولويات.

فيما قالت “ولاء عبد الحميد”: “حلوى المولد بالنسبة لنا عادة سنوية، ونلجأ للأسواق الشعبية لشرائها خاص مع تفاوت الأسعار بين المحال التجارية”.

وأكدت “رقية طلعت” أنها قررت هذا العام تقليل الكميات والاختيار بين الأصناف الاكثر تفضيلا، حفاظًا على العادة السنوية.