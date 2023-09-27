الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"أيادي الخير".. مبادرة مجتمعية لتلبية احتياجات الأطفال في العام الدراسي الجديد

مبادرة ايادي الخير
مبادرة ايادي الخير

تزامنا مع قرب بدء العام الدراسي الجديد، يتزين الأطفال بالزي المدرسي استعدادا لبدء مرحلة جديده من مرحلتهم الدراسية بمنتهى الفرح والحماس، لتمتد الايادي المجتمعية البيضاء لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا، والتي لا تقوى على شراء ما يستلزم أطفالهم للذهاب لمدارسهم في بداية العام الدراسي الجديد.

يقول أحمد صابر، مسؤول مبادرة أيادي الخير المجتمعية: «اعتدنا منذ مايقرب الـ٥ سنوات أن نبحث عن الأسر التي بحاجة للمساعده لمد يد العون لهم والتخفيف عنهم جانب من الأعباء المالية في ظل الأزمات الاقتصادية الحالية».

تابع صابر: «فرحتنا تتمثل في فرحة الأطفال وأنهم يشعرون أن لو يقنصهم شيئا عن زملاءهم ليكون من نصيبهم كل المستلزمات الدراسية دون أن ينقصهم شيئا، ليكون تكلفة الطفل الواحد ما يقرب الـ400 جنيها».

وأكمل، أن لكي نتأكد من أحقيه الأسر لتحصل على المساعدات من الزي ومستلزمات المدارس لابد من البحث الميداني والتأكد من أن وضع الأسره بالفعل في مستوى الأحقية، ومن أهم الشروط أن تكون الأسر بلا عائل يتولاها اقتصاديا أو إذا كان العائل ورب الأسرة لديه إعاقة صحية.

وواصل: «لكي يتضاعف الخير فما يتم توزيعه من الزي المدرسي على الأسر الفقيرة هو بأيادي احد المشروعات الصغيرة لعدد من السيدات المعيلات، ممكن يمتهنون مهنة الخياطة والتفصيل لزيادة دخل اسرهم، وبهذا يكون قد تحقق التضافر المجتمعي وتشجيع الأسر البسيطة على العمل».

وأكمل أنه في ظل تضافر مؤسسات الدولة المصرية للنهوض بحياة الاسر البسيطة والأكثر احتياجا من خلال المعارض والقوافل المدعمة، لابد من مؤسسات ومتطوعي المجتمع المدني ان يكون لهم دورا في مساعدة الغير والتخفيف عنهم وبهذا تكون اكتملت المنظومة للوصول للحياة الكريمة.

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محافظ الإسكندرية يشهد انطلاق فعاليات مبادرة "بنت مصر"

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IMG_20230927_183857
العام الدراسى الجديد المستلزمات الدراسية الإسكندرية الاسر البسيطة مبادرات مجتمعية

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