الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: صوتي للرئيس السيسي استكمالًا لمسيرة التطوير والبناء (فيديو)

مواطن
مواطن

واصلت الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية، مسيرة البناء وتشييد المشروعات القومية الضخمة لخدمة المواطنين، في إطار توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، نحو استكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.

"الدستور" التقى عددًا من المواطنين للتعليق على حجم الإنجازات التي تحققت في الدولة المصرية على مدار سنوات.

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وقال أحد المواطنين إنه يدعم ويؤيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية  المقبلة بعدما شاهد المشاريع الضخمة التي نُفذت خلال السنوات الماضية والتي استفاد منها الملايين، وذكر أن الرئيس يهتم بالأجيال المقبلة حيث قام بإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة لتكون منبر لمصر.

وأضاف أن من ضمن المشاريع التي نُفذت في مصر خلال السنوات الماضية واستفاد عددًا كبير منها هي شبكات الطرق التي ربطت أنحاء الجمهورية ببعضها البعض، ووفرت الكثير من الوقت والمجهود للمواطنين.

واختتم: “صوتيي للرئيس السيسي لاستكمال مسيرة البناء والتنمية”.   

https://www.youtube.com/shorts/YSISWAMhTVk

“المصريين الأحرار” يعلن دعمه للرئيس عبدالفتاح السيسي

استقبلت حملة حزب المصريين الأحرار «الحزبية الشعبية» لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة الآلاف من طلبات الانضمام، كتابيًا وإلكترونيًا، من شخصيات عامة ونُخب فى المجالات المختلفة ومواطنين فى النجوع والقرى بمحافظات مصر المختلفة.

وطلب الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، من قيادات وأعضاء الحزب بالمحافظات النزول للشارع مع المواطنين، استجابة لطلبات ورغبات الأهالى، للتعبير عن تأييدهم للرئيس السيسى وإعلان الانضمام لحملة تأييده لاستكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

وانضم آلاف المواطنين للحملة الشعبية لـ«المصريين الأحرار»، من أعمار ومحافظات مختلفة، من أسوان وحتى مطروح، ويستمر أبناء الحزب فى عقد اللقاءات المباشرة مع الناس فى الشارع للتوعية بأهمية المشاركة الفاعلة فى الاستحقاقات الانتخابية، والاختيار الأفضل لصالح مصر وأهلها.

ويستمر الحزب باختلاف المستويات التنظيمية فى تكثيف دورات التجهيز والتأهيل للشباب على أعلى مستوى، لحملة مرشح الحزب، تتضمن التنظيم والتسويق والمتابعة والدعم اللوجستى والرقابة والرصد والتحليل والرد، مع جاهزية غرف العمليات مركزيًا وفرعيًا للمتابعة عن كَثب خلال مجريات العملية الانتخابية.

الدولة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي د ثورة 30يونيو الانتخابات الرئاسية السيسي

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