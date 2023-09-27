رئيس "طاقة النواب": إنجازات السيسى تدفعنا لتزكية ترشيحه لولاية جديدة

قال حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن التزكيات من النواب والتوكيلات من المواطنين هي مطالبات وتكليف من الشعب وتفويض جديد للرئيس عبدالفتاح السيسي لإكمال المسئولية والوصول بسفينة الوطن إلى بر الأمان.

وأضاف عوض الله، خلال توقيعه نموذج تزكية للرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية، بمجلس النواب اليوم: “نؤيد الرئيس السيسي لفترة رئاسية قادمة لاستكمال مسيرة العطاء وجني الثمار”، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي قدم تضحيات لأبناء الوطن منذ انحيازه لإرادة الشعبية بعد ثورة ٣٠ يونيو وتحمله كافة المخاطر والتحديات، في 3 يوليو ثم استمر في تحمل المسئولية منذ توليه المسؤولية في ٢٠١٤ تحققت إنجازات على أرض الواقع، حيث انتشرت المشروعات القومية في كل ربوع مصر، مع تنفيذ أكبر مشروع تنموي في العالم “حياة كريمة” بمبادرة من الرئيس لكل قرى مصر بتكلفة تتجاوز 700 مليار جنيه، ومشروعات الطرق والكباري والمشروعات الزراعية، وغيرها من المشروعات الكبرى بإضافة 3 ملايين فدان للمساحة المزروعة في مصر.

السيسي حول مصر لمركز إقليمي للطاقة

وأشار عوض الله إلى أن مشروعات الطاقة المتجددة بأنواعها تشهد أكبر معدل نمو، إضافة إلى تحول مصر لمركز إقليمي للطاقة والتحول من استيراد الغاز إلى تصديرة والاكتشافات البترولية غير المسبوقة ومواجهة الأزمات العالمية بداية من كورونا وحتى الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشاد حسام عوض الله بحكمة الرئيس واتخاذ القرارات التي حافظت على الأمن القومي المصري في كل الأزمات واستعادة مصر لمكانتها الاقليمية والمحلية.