الخميس 21 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: صوتى للرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة لاستكمال الإنجازات (فيديو)

المواطن
المواطن

قدمت الدولة المصرية الكثير من المشاريع الضخمة التي توفر للمواطنين حياة هادئة وترتقي بهم معيشيًا واجتماعيًا وذلك بعد ثورة 30 يونيو بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكانت من أهم المشروعات التي استفاد منها المواطنين هي شبكة الطرق التي وفرت عليهم الكثير من الوقت والمجهود.

التقت" الدستور" المواطنين للحديث عن الإنجازات التي تمت في مصر خلال السنوات الماضية.

بعد قراراته الأخيرة.. مواطن:"أصحاب المعاشات معاك ياريس" (فيديو)

مواطن من البحر الأحمر: "حياة كريمة" غيرت واقعنا.. وأدعم الرئيس السيسي (فيديو)

 

وقال أحد المواطنين إنه يدعم ويؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة بعدما شاهد حجم الإنجازات التي تمت على الأرض خلال السنوات الماضية وكيف انتشر الأمان في ربوع الجمهورية منذ تولى الرئيس حكم البلاد، وذكر أن قبل تولى الرئيس السيسي الحكم كانت مصر على مهب السقوط والخراب بعدما انعدم الأمان والاستقرار في البلاد.

وأضاف أن هناك الكثير من المشاريع التي تم تنفيذها في البلاد خلال السنوات الماضية، مما سهلت الحياة على المواطنين بشكل كبير وكان من أهم تلك المشاريع هي شبكة الطرق العظيمة التي ربطت جميع المناطق ببعض، كما وفرت الوقت والمجهود على المواطنين بشكل كبير، وأوضح أن شبكات المترو الجديدة خدمت عددًا كبيرًا من المواطنين، لذلك يؤيد الرئيس في الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال عمليات التطوير والإصلاح.

https://www.youtube.com/shorts/SDkBrpFJnrQ

الرئيس عبد الفتاح السيسي الانجازات مصر ثورة 30يونيو السيسي الانتخابات الرئاسية المقبلة

الأكثر قراءة

"التأمينات" تكشف موعد تطبيق زيادة المعاشات بعد قرار الرئيس

شكرى: يمكن التوصل لاتفاق حول سد النهضة خلال أسبوع حال توافر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا

تمرد مدافع الزمالك قبل مباراة بيراميدز والنادى يعاقبه بقرارين

الزمالك يعطّل طموح بيراميدز بالتعادل الإيجابى فى الدورى

البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة

مشروع المثلث الذهبي: 8 أرقام تكشف عن فوائده الضخمة لأهالي الصعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «١»

ماجد حبته

معضلة «إدماج» الإرهابيين

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

محمد العسيري

الفيلم الجديد.. ما حدش طايق حد

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اجتماع "التعاون الإسلامى".. سامح شكري يدين ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلى

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى داخل جنين: يجب تغليب مسار التهدئة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)