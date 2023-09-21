مواطن: صوتى للرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة لاستكمال الإنجازات (فيديو)

قدمت الدولة المصرية الكثير من المشاريع الضخمة التي توفر للمواطنين حياة هادئة وترتقي بهم معيشيًا واجتماعيًا وذلك بعد ثورة 30 يونيو بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكانت من أهم المشروعات التي استفاد منها المواطنين هي شبكة الطرق التي وفرت عليهم الكثير من الوقت والمجهود.

التقت" الدستور" المواطنين للحديث عن الإنجازات التي تمت في مصر خلال السنوات الماضية.

وقال أحد المواطنين إنه يدعم ويؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة بعدما شاهد حجم الإنجازات التي تمت على الأرض خلال السنوات الماضية وكيف انتشر الأمان في ربوع الجمهورية منذ تولى الرئيس حكم البلاد، وذكر أن قبل تولى الرئيس السيسي الحكم كانت مصر على مهب السقوط والخراب بعدما انعدم الأمان والاستقرار في البلاد.

وأضاف أن هناك الكثير من المشاريع التي تم تنفيذها في البلاد خلال السنوات الماضية، مما سهلت الحياة على المواطنين بشكل كبير وكان من أهم تلك المشاريع هي شبكة الطرق العظيمة التي ربطت جميع المناطق ببعض، كما وفرت الوقت والمجهود على المواطنين بشكل كبير، وأوضح أن شبكات المترو الجديدة خدمت عددًا كبيرًا من المواطنين، لذلك يؤيد الرئيس في الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال عمليات التطوير والإصلاح.

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