الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشركة المنظمة تنهى أزمة الأهلى فى بطولة دورى السوبر الإفريقى

الأهلي
الأهلي

تلقى مسئولو الأهلى إخطارا رسميًا من الشركة الإيطالية المسئولة عن تنظيم بطولة الدورى الإفريقى يفيد بانتهاء أزمة تحمل قيمة إقامة الفريق بتنزانيا قبل المباراة الأولى أمام سيمبا المقرر لها 20 أكتوبر المقبل.

كانت لوائح البطولة تنص على تحمل ليلة واحدة فقط، بينما يرغب مسئولوالأهلى فى أن يتم توفير إقامة ثلاث ليال قبل المباراة.

وتضمن الإخطار أن الشركة الإيطالية سوف تتحمل قيمة تذاكر السفر بالنظام الاقتصادى، ولكن الأهلى سيحصل على تلك الأموال ويغادر إلى تنزانيا عبر طائرة خاصة ذهابا وإيابا لضيق الوقت.

ومن المقرر تنظيم النسخة الأولى لبطولة الدوري الإفريقي التي ستقام خلال الفترة من 20 أكتوبر إلى 11 نوفمبر.

الأهلي ينتظر ترتيب مواجهة سيمبا التنزاني مع الشركة 

وكان الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للأهلي أعلن في وقت سابق أن إدارة القلعة الحمراء نمتلك صورة كاملة وواضحة بشأن ترتيبات بطولة الدوري الإفريقي والتكاليف المالية للرحلات والإقامة وتذاكر المباريات وما زالت هناك مناقشات بين نادي الأهلي ومسئولي الكاف والشركة المنظمة وهناك بعض الأمور ما زالت فيها مشاورات بين اللجنة المشكلة من نادي الأهلي بقيادة خالد مرتجى أمين الصندوق مع الشركة المنظمة عن السوبرلييج.

وأضاف شلبي أن الأهلي سيقوم بالترتيب بشكل جيد لمواجهة سيمبا التنزاني وباقي المواجهات الإفريقية في بطولة الدوري الإفريقي، وهناك خبرات إدارية كبيرة داخل النادي في الحجز للسفريات لخوض المباريات خارج مصر.

وأشار المدير التنفيذي للأهلي إلى أن الميزة الحالية لهذا الموسم كانت الحصول على فترة راحة لمدة 20 يومًا وبعد العودة للمباريات وجدنا ضغطًا كبيرًا وبعد 48 ساعة من عودة البعثة بعد السوبر الإفريقي خاض الأهلي مواجهة المصري في الدوري ثم مواجهات دوري الأبطال ونحاول التعامل مع الواقع وخاطبنا اتحاد الكرة والكاف والاستعانة بجماهير الأهلي لدعم الفريق.

سعد شلبي الاهلى الدوري الإفريقي الكاف كولر

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