الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تحركات الأهلى لتجديد عقد محمد الشناوى قائد الفريق حتى 2027

محمد الشناوي
محمد الشناوي

استقرت لجنة التخطيط؛ برئاسة محسن صالح بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس الأهلى على تمديد وتعديل تعاقد محمد الشناوى حارس المرمى وقائد الفريق، ما يتناسب مع قائد الفريق ورفض عدة عروض لحاجة الفريق إلى جهوده.

وكشف مصدر مسئول عن أن خالد بيبو مدير الكرة تحدث واتفق مع الحارس محمد الشناوي على كل البنود المتفق عليها في العقد الجديد من أجل غلق الباب أمام أي محاولات لرحيله عن صفوف الفريق.

وأضاف المصدر أن إدارة الكرة تنتظر عودة محمود الخطيب رئيس النادى من رحلته العلاجية لحسم الأمر والاطلاع على كل الأمور المتعلقة بالعقد الجديد لإنهاء التوقيع رسميًا والإعلان عن استمراره في القلعة الحمراء حتى موسم 2027.

كان البلجيكي يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عقد جلسة مع محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي للحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة سان جورج، خاصة بعد الأخطاء الفردية التي ظهرت منه وكادت تتسبب في دخول مرماه بعض الأهداف رغم إجادته في بعض الاختبارات التي خضع لها خلال المباراة.

يانكون يحفز الشناوي في جلسة خاصة 

وكشف مصدرمسئول عن أن يانكون شدد علي الشناوي بضرورة التركيز والابتعاد عن بعض الهفوات خلال سير المباراة والتعامل بشكل دائم مع المدافعين حتي لا يتكرر أي خطأ يكلف الفريق الخسارة.

وأضاف المصدر أن يانكون اعتاد الجلوس مع الشناوي بعد كل المباريات للحديث عن بعض الإيجابيات والسلبيات الخاصة بمستواه في المباراة من أجل علاجها في التدريبات عقب كل لقاء حتى يحافظ الحارس الدولي علي مستواه الفني والبدني بشكل جيد.

 وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي استأنف تدريباته، مساء أمس الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.

واجتمع السويسري مارسيل كولر المدير الفني باللاعبين قبل انطلاق فقرات المران، وذلك لتأكيد بعض الأمور الفنية والتدريبية، في إطار الاستعدادات لمباراة العودة أمام سانت جورج الإثيوبي.

ويستعد الفريق الأول بنادي الأهلي لمواجهة فريق سانت جورج الإثيوبي في إياب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها السابعة مساء غد الجمعة على استاد القاهرة.

محمد الشناوي الاهلى لجنة التخطيط محمود الخطيب ميشيل يانكون

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