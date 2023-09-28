موعد انتخابات الرئاسة المصرية القادمة 2023 وشروط الترشح

مع قرب موعد الانتخابات الرئاسية شغل بال المواطنين معرفة موعد انتخابات الرئاسة المصرية القادمة 2024 عبر جوجل، حيث أعلن المستشار وليد حمزة، عن ميعاد انتخابات الرئاسة المصرية القادمة لعام 2023 الرسمي، والذي سيعتبر من أهم ما شغل تفكير كافة المواطنين خلال الآونة الأخيرة.

موعد انتخابات الرئاسة المصرية القادمة 2024

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة موعد انتخابات الرئاسة المصرية القادمة 2024.

تستعد اللجان الانتخابية من أجل الاستقبال لماراثون انتخابات الرئاسة القادمة، حيث ستجرى داخل عدد 10 آلاف و85 لجنة فرعية في كافة المحافظات المختلفة وذلك على مستوى الجمهورية، حيث حرصت الهيئة الوطنية للانتخابات على المعاينة للجان المختلفة للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية وذلك بهدف التيسير على المواطنين الراغبين بالإدلاء بأصواتهم والمشاركة بالانتخابات.

متى موعد انتخابات الرئاسة القادمة؟

أكد المستشار وليد حمزة، أنه قد تم فتح باب الترشح لفترة رئاسية جديدة وتكون مدتها 6 سنوات على أن سيتم إجراءها تحت إشراف قضائي كامل، حيث قامت الهيئة بإعداد للجدول الزمني للانتخابات.

ويوضح الجدول الزمني للعملية الانتخابية كافة الإجراءات والمواقيت الخاصة في العملية الانتخابية، وذلك منذ صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب وإلى إعلان نتيجة الانتخابات النهائية.

ومن المقرر أن يكون موعد انتخابات الرئاسة القادمة لعام 2024 على النحو التالي:

خارج جمهورية مصر العربية في يومي الجمعة والسبت والأحد في أيام 1 و2 و3 ديسمبر.

وداخل جمهورية مصر العربية في أيام الأحد والأثنين والثلاثاء في أيام 10و 11 و12 ديسمبر 2023.

وفي حالة الإعادة سوف تكون موعد الانتخابات الرئاسية في خارج جمهورية مصر العربية في يومي الجمعة والسبت والأحد 5 و6 و7 في يناير 2024.

وإعادة الانتخابات في داخل الجمهورية في يومي 8 والثلاثاء 9 والأربعاء 10 من يناير 2024.

شروط الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة لعام 2024

وحدد المجلس الشروط التي يجب توافرها في من سيعزم على الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة لعام 2024 وألا وهي:

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