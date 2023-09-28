الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد انتخابات الرئاسة المصرية القادمة 2023 وشروط الترشح

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة المصرية

مع قرب موعد الانتخابات الرئاسية شغل بال المواطنين معرفة موعد انتخابات الرئاسة المصرية القادمة 2024 عبر جوجل، حيث أعلن المستشار وليد حمزة، عن ميعاد انتخابات الرئاسة المصرية القادمة لعام 2023 الرسمي، والذي سيعتبر من أهم ما شغل تفكير كافة المواطنين خلال الآونة الأخيرة.

موعد انتخابات الرئاسة المصرية القادمة 2024

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة موعد انتخابات الرئاسة المصرية القادمة 2024.

تستعد اللجان الانتخابية من أجل الاستقبال لماراثون انتخابات الرئاسة القادمة، حيث ستجرى داخل عدد 10 آلاف و85 لجنة فرعية في كافة المحافظات المختلفة وذلك على مستوى الجمهورية، حيث حرصت الهيئة الوطنية للانتخابات على المعاينة للجان المختلفة للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية وذلك بهدف التيسير على المواطنين الراغبين بالإدلاء بأصواتهم والمشاركة بالانتخابات.

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متى موعد انتخابات الرئاسة القادمة؟

أكد المستشار وليد حمزة، أنه قد تم فتح باب الترشح لفترة رئاسية جديدة وتكون مدتها 6 سنوات على أن سيتم إجراءها تحت إشراف قضائي كامل، حيث قامت الهيئة بإعداد للجدول الزمني للانتخابات.

ويوضح الجدول الزمني للعملية الانتخابية كافة الإجراءات والمواقيت الخاصة في العملية الانتخابية، وذلك منذ صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب وإلى إعلان نتيجة الانتخابات النهائية.

ومن المقرر أن يكون موعد انتخابات الرئاسة القادمة لعام 2024 على النحو التالي:

خارج جمهورية مصر العربية في يومي الجمعة والسبت والأحد في أيام 1 و2 و3 ديسمبر.

وداخل جمهورية مصر العربية في أيام الأحد والأثنين والثلاثاء في أيام 10و 11 و12 ديسمبر 2023.

وفي حالة الإعادة سوف تكون موعد الانتخابات الرئاسية في خارج جمهورية مصر العربية في يومي الجمعة والسبت والأحد 5 و6 و7 في يناير 2024.

وإعادة الانتخابات في داخل الجمهورية في يومي 8 والثلاثاء 9 والأربعاء 10 من يناير 2024.

شروط الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة لعام 2024

وحدد المجلس الشروط التي يجب توافرها في من سيعزم على الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة لعام 2024 وألا وهي:

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  • يكون المرشح لرئاسة الجمهورية مصريًا  من أبوين مصريين.
  • ألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.
  • أن يكون الشخص حاصلًا على مؤهل عالٍ.
  • أن يكون الشخص متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
  • أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا.
  • ألا يكون الشخص مصابًا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.
  • ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 40 سنة ميلادية.
  • ألا يكون الشخص قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.
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