أخبار فاتتك|عوامل تهدد الزمالك فى تخطى عقبة أرتا سولار بالكونفيدرالية وأسعار الدواجن فى مصر

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفنية، يرصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

واشنطن تتهم طهران بتزويد روسيا بالطائرات المسيرة لدعم غزو موسكو لأوكرانيا

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على كيانات وأشخاص في الصين وتركيا والإمارات وإيران، تتهمهم بتقديم مساعدات لبرنامج الطائرات المسيرة الهجومية الإيراني.

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لأول مرة.. رائدة أعمال تفوز بالمركز الأول فى برنامج "الفرصة"

احتدمت المنافسة بين أقوى 10 شركات في برنامج "الفرصة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، وصوتت لجنة التحكيم بغالبية الأصوات لاختيار شركة فلاش ومؤسستها شيرين أشرف، لتفوز بلقب أقوى شركة لموسم الفرصة 2023.

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4 عوامل تهدد الزمالك فى تخطى عقبة أرتا سولار بالكونفيدرالية

سيكون الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على موعد مع مباراته المرتقبة أمام أرتا سولار الجيبوتي، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

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"أبوالعباس" يكشف لـ"الشاهد" رحلة علاجه بعد إصابته بمعركة "أبوعطوة "

قال العريف عباس محمد أبوالعباس، أحد أبطال معركة أبوعطوة في حرب أكتوبر عام 1973، إنه احتمى في مقابر أبوعطوة بعد إصابته، وكان يظن بأنه سيدفن فيها، معقبًا: "بعدها بنصف ساعة وجدت مجموعة من زملائي بالقوات المصرية تحملني".

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الفراخ تواصل ارتفاعها.. أسعار الدواجن فى مصر اليوم الخميس 28-9-2023

واصلت أسعار الدواجن ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث وصل سعر الفراخ البيضاء إلى 70 جنيهًا للكيلو في بورصة الدواجن الرئيسية، وترتفع أسعارها حتى تصل إلى المستهلك.

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المتهم بإزهاق روح موظفة الآثار بجامعة القاهرة ينهى حياته فى الإسكندرية

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن ملابسات تخلص المتهم بإزهاق روح موظفة جامعة القاهرة من حياته، حيث تبين أنه استخدم ذات السلاح الذي أطلق منه الرصاص عليها صباحًا.

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