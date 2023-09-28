الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"أبو العباس" يكشف لـ "الشاهد" رحلة علاجه بعد إصابته بمعركة "أبو عطوة"

العريف عباس محمد
العريف عباس محمد أبو العباس

قال العريف عباس محمد أبو العباس، أحد أبطال معركة أبو عطوة في حرب أكتوبر عام 1973، إنه احتمى في مقابر أبو عطوة بعد إصابته، وكان يظن بأنه سيدفن فيها، معقبًا: "بعدها بنصف ساعة وجدت مجموعة من زملائي بالقوات المصرية تحملني، ومن ثم وضعوني في سيارة عدّت بي من خلال معسكر المنطقة الطبية أو المعسكر الميداني بالإسماعيلية". 

وأضاف العريف أبو العباس، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أنه قد تم عمل الاسعافات الأولية لي، ومن ثم انتقلت بي سيارة الإسعاف إلى الزقازيق، ووصلنا إلى الزقازيق، فأخذونا منها بقطارات إلى محطة مصر في رمسيس، ومن ثم نقلوني إلى مستشفى المقطم للتأمين الصحي لتلقي علاجي بها. 

وتابع: استمرت فترة علاجي شهر ونصف، ومن ثم عدت مرة أخرى إلى سيناء في ديسمبر 1973م، في فترة وقف إطلاق النار، ولم يكن يوجد هناك أي اعتداءات". 

برنامج الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

العريف أبو العباس معركة أبو عطوة برنامج الشاهد الإعلامي محمد الباز حرب اكتوبر

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