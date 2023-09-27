الأربعاء 27 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

العريف أبوالعباس لـ"الشاهد": دخلت الجيش بروح الحرب واسترداد الأرض

العريف عباس محمد
العريف عباس محمد أبو العباس مع الدكتور محمد الباز

قال العريف عباس محمد أبوالعباس، أحد أبطال معركة أبوعطوة في حرب أكتوبر عام 1973، إنه عندما التحق بالجيش المصري كان يريد عمل شيء بدلًا من هزيمة عام 1967.

وأضاف في حواره لبرنامج "الشاهد" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز: "كانت نيتنا الحرب على طول أول ما دخلنا الجيش، كنت طالع من بيتي لمهمة وطنية وهي استرداد أرضنا من العدو".

وتابع: "الأهل لم يكن لديهم أي مانع في المشاركة في الحرب وهذا شرف لهم، لكن كانوا يتمنون النصر والعودة لهم سالمين"، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى أن يلتحق أولاده بالجيش المصري.

ويعد برنامج "الشاهد" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز العريف عباس محمد أبو العباس حرب اكتوبر نصر أكتوبر اكسترا نيوز

مواد متعلقة

العريف أبوالعباس لـ"الشاهد": شقيق عبدالناصر كان معى فى فرقة الصاعقة

بعد 50 عامًا على حرب أكتوبر.. إسرائيل لا تزال تواجه صدمة الهزيمة

الأكثر قراءة

ننشر صورة المتهم باطلاق الرصاص على موظفة الآثار بجامعة القاهرة

مأموريات للقبض على المتهم بإنهاء حياة موظفة جامعة القاهرة

تفاصيل حوار الرئيس السيسى مع الشيخ الطاروطى

الأهلى يواجه سيراميكا كليوباترا فى نصف نهائى كأس السوبر المصرى

تحذيرات بخطورتها.. "الأرصاد" تكشف ظواهر جوية تشهدها البلاد خلال الأيام المقبلة

تفاصيل شكوى لاعبى الزمالك من أوسوريو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

ماجد حبته

الأمن الغذائى العربى

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل): ُمنحنى العنف وآليات التفكيك (1)

محمد رفعت

أسبوع الأحداث المهمة والذكرى الطيبة!

عبد الرحيم طايع

الفن الذى للفلوس.. لا للفن ولا للحياة!

مدحت بشاى

طاعون العصر

منى رجب

اكتشفت مدينة الغردقة بمواقعها وشواطئها الخلابة

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى فى جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات

"هيومن رايتس ووتش": الفلسطينيون الأمريكيون أصبحوا سياحا في بلادهم