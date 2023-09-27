العريف أبوالعباس لـ"الشاهد": دخلت الجيش بروح الحرب واسترداد الأرض

قال العريف عباس محمد أبوالعباس، أحد أبطال معركة أبوعطوة في حرب أكتوبر عام 1973، إنه عندما التحق بالجيش المصري كان يريد عمل شيء بدلًا من هزيمة عام 1967.

وأضاف في حواره لبرنامج "الشاهد" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز: "كانت نيتنا الحرب على طول أول ما دخلنا الجيش، كنت طالع من بيتي لمهمة وطنية وهي استرداد أرضنا من العدو".

وتابع: "الأهل لم يكن لديهم أي مانع في المشاركة في الحرب وهذا شرف لهم، لكن كانوا يتمنون النصر والعودة لهم سالمين"، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى أن يلتحق أولاده بالجيش المصري.

ويعد برنامج "الشاهد" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.