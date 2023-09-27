"فلاش" و"كلينيدو" تصلان للمرحلة الأخيرة من تصفيات "الفرصة"

حصلت شركة "فلاش" وهو تطبيق لدفع الدليفري بعد الاستلام باستخدام (كيو آر كود) بدلًا من الكاش وبدون ماكينة دفع على 6 أصوات من لجنة تحكيم "الفرصة" في الحلقة الأخيرة من البرنامج لتتأهل للمرحلة النهائية من التصفيات.

كما حصلت شركة "كلينيدو" وهي منصة إلكترونية توصل المرضى بمقدمي الخدمة الطبية وحل المشكلات التي يقع فيها الكثيرون عندما يتوجهون للتخصص الخطأ، على 4 أصوات و"سوبر بي" على 3 أصوات، فيما لم تحصل شركتا "جيلاتي" و"سبرنتس" على أية أصوات.

وبهذه النتيجة وصلت شركتا "فلاش" و"كلينيدو" إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات برنامج "الفرصة" في أول جولة إقصائية للخمس شركات التي ضمت شركات: "فلاش، سوبر بي، جيلاتي، كلينيدو، وسبرنتس".

"الفرصة" مع لميس الحديدي هي أكبر مسابقة تليفزيونية على الشاشات العربية للشركات الناشئة، وقد تخرج منه منذ 2017 عدد من أبرز الشركات الناشئة المصرية التي كان البرنامج نقطة تحول مهمة في مسيرتها، منها سويفل وهوايا ومزارع وثاندر وموني فيلوز وشفاء.

"الفرصة" مع لميس الحديدي أكبر مسابقة تليفزيونية للشركات الناشئة على الشاشات العربية ويُذاع كل أربعاء في التاسعة مساء على قناة "ON".