الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

10 شركات يتنافسون على جائرة 2 مليون جنيه بالحلقة الأخيرة من "الفرصة"

برنامج الفرصة
برنامج "الفرصة"

تشهد الحلقة الأخيرة من برنامج "الفرصة" مع الإعلامية لميس الحديدي اليوم منافسة قوية بين 10 شركات لمعرفة من الفائز في هذا الموسم من "الفرصة".

وقالت الإعلامية لميس الحديدي خلال تقديم برنامج "الفرصة" المُذاع على قناة "ON" إن شركة واحدة فقط هي التي ستفوز بجائزة مالية مُقدمة من بنك CIB وقدرها 2 مليون جنيه خالصة الضرائب، بالإضافة إلى حملة إعلانية مجانية مقدمة من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأشارت لميس الحديدي إلى أن برنامج الفرصة تواجد في كل المحافظات حتى وصلنا إلى مرحلة النهائيات، مؤكدة أننا استمتعنا في رحلة البحث عن أصحاب الأحلام الكبيرة من كل مكان في مصر.

وتابعت: "15 أسبوعا رأينا مئات الأحلام والشركات والأفكار وقصص ملهمة وأخرى حالمة أحيانًا غير واقعية وحاولنا تعديل المسار قدر المستطاع".

"الفرصة" مع لميس الحديدي هي أكبر مسابقة تليفزيونية على الشاشات العربية للشركات الناشئة، وقد تخرج منه منذ 2017 عدد من أبرز الشركات الناشئة المصرية التي كان البرنامج نقطة تحول مهمة في مسيرتها، منها سويفل وهوايا ومزارع وثاندر وموني فيلوز وشفاء.

"الفرصة" مع لميس الحديدي أكبر مسابقة تليفزيونية للشركات الناشئة على الشاشات العربية ويُذاع كل أربعاء في التاسعة مساء على قناة "ON".

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