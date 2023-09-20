"إنسوكير" يفوز بربع مليون جنيه فى "الفرصة" ويصل إلى النهائيات

شهدت الحلقة التنافسية الأخيرة من برنامج "الفرصة" مع الإعلامية لميس الحديدي منافسة شرسة بين شركتي مايسيليوم مشروعًا لزراعة المشروم في المنزل، وإنسوكير وهي مضخة للأنسولين.

وقال عمر الصاحي، مدير عام أمازون مصر، إن الحلقة كانت جميلة جدًا وشهدت منافسة رائعة، مؤكدًا أن الشركتين تلعبان دورًا مهمًا جدًا في مساعدة وإنقاذ الناس.

لجنة تحكيم الفرصة تصوّت لصالح إنسوكير

واجتمعت لجنة التحكيم على التصويت لصالح شركة إنسوكير لتفوز بالجائزة المالية وتصل إلى النهائيات الأسبوع المقبل، كما فازت مايسيليوم بشراكة مع بنك الطعام.

وشهدت الحلقة التنافسية الأخيرة من الفرصة مع لميس الحديدي منافسة بين 3 مشروعات قوية هي إنسوكير وهي مضخة للأنسولين، ومايسيليوم مشروع لزراعة المشروم في المنزل، ومزنة للمخصبات الزراعية.

"الفرصة" مع لميس الحديدي هي أكبر مسابقة تليفزيونية على الشاشات العربية للشركات الناشئة، وقد تخرج منه منذ 2017 عدد من أبرز الشركات الناشئة المصرية والتي كان البرنامج نقطة تحول مهمة في مسيرتها، منها سويفل وهوايا ومزارع وثاندر وموني فيلوز وشفاء.

"الفرصة" مع لميس الحديدي أكبر مسابقة تليفزيونية للشركات الناشئة على الشاشات العربية ويُذاع كل أربعاء في التاسعة مساء على قناة "ON".