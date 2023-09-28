الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

عاجل.. المتهم بإزهاق روح موظفة الآثار بجامعة القاهرة ينهى حياته فى الإسكندرية

المجني عليها والجاني
المجني عليها والجاني

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات تخلص المتهم بإزهاق روح موظفة جامعة القاهرة من حياته، حيث تبين أنه استخدم ذات السلاح الذي أطلق منه الرصاص عليها صباحا في مكتبها بكلية الآثار قبل أن يفر هاربا إلى محافظة الإسكندرية، ويعاقب نفسه على جريمته بذات الطريقة ويطلق الرصاص على نفسه. 

وتحفظت قوات الأمن على سلاح الجريمة وأمرت نيابة جنوب الجيزة بإرساله إلى الأدلة الجنائية لمضاهاة أعيرته بالمقذوفات في جسد المجني عليها وجثة المتهم بعد إنهاء حياته.

 

أنهى حياته بنفسه

 وقالت التحريات، إنه أثناء البحث عن المتهم، تبين أنه أنهى حياته بنفسه، حيث عثر عليه جثة هامدة. 

وأفادت مصادر أمنية أنه يجرى حاليا استجواب عدد من الأشخاص حول ملابسات تخلص المتهم من حياته، وتم إخطار النيابة العامة بالعثور على جثة المتهم أحمد حسين الدسوقي، بعد إصدارها أمرًا بضبطه وإحضاره عقب إطلاقه الرصاص على نورهان حسين مهران المجني عليها الموظفة بجامعة القاهرة، داخل مكتب رعاية الشباب والرياضة بكلية الآثار. 

وكشفت إحدى شهود العيان على حادث مقتل موظفة الآثار بجامعة القاهرة، أنهم فوجئوا بتصويب المتهم أعيرة نارية على الموظفة أثناء تواجدها في مكتبها، لافتة غلى أن الجاني تقدم لخطبة المجني عليها أكثر من مرة ورفضته، وأنه كان يعمل معها في نفس الكلية، ولكنه الآن لا يعمل بها حيث تم نقله لكلية الزراعة. 

وأضافت أن المتهم كان كثير التعرض للمجني عليها، وسبق أن حرق لها سيارتها منذ 5 سنوات وأرسل لها رسائل تهديد.

 

تفاصيل معاينة النيابة

وانتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينة مكان الجريمة، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، كما أمرت بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وقاموا بأعمال التحقيقات المبدئية مع جميع الموجودين في المبنى، وتحديدا الدور الثالث الذي شهد أعمال الواقعة، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة، وضبط المتهم.

وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان، وأظهرت كاميرات المراقبة قيام المتهم باستقلال سيارة ملاكي وفر هاربًا، كما أمرت بتشريح جثة المتوفى للوقوف على أسباب الوفاة، وإعداد تقرير الصفة التشريحية، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

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ننشر صورة المتهم باطلاق الرصاص على موظفة الآثار بجامعة القاهرة

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مأموريات للقبض على المتهم بإنهاء حياة موظفة جامعة القاهرة

وكشفت التحقيقات أن المجني عليها «نورهان. ح» -32 سنة- موظفة برعاية الشباب بكلية الآثار، وتبين أن المجني عليها أصيبت بحوالي 4 طلقات نارية بأماكن متفرقة، وتم نقلها لمستشفى الطلبة وتوفيت بمجرد وصولها.

 

ورجحت التحقيقات أن المتهم زميل المجني عليها، وسبق أن تقدم لخطبة المجني عليها، وحدثت بينهما خلافات، فرفضت الارتباط به، كما أن المتهم سيئ السلوك وسبق محاولته إشعال النيران في سيارتها.

 

وكان اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطارا من قسم شرطة الجيزة، يفيد ببلاغ من إدارة جامعة القاهرة بقيام موظف بالجامعة بدخول مبني رعاية الشباب التابع لكلية الآثار، وإطلاق أعيرة نارية على إحدي الموظفات أدت لوفاتها وفر هاربا، وتولت النيابة التحقيق.

 

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

 

 

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