الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مأموريات للقبض على المتهم بإنهاء حياة موظفة جامعة القاهرة

موظفة كلية الآثار
موظفة كلية الآثار

أرسلت مديرية أمن الجيزة عددًا من المأموريات لمطاردة المتهم بإنهاء حياة موظفة كلية الآثار عقب هروبه صباح اليوم فور ارتكابه الجريمة. 

وتتبع فريق البحث بقيادة اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، خط سير هروب المتهم من خلال رصد كاميرات المراقبة خلال استقلاله سيارة ملاكي وخروجه من الجامعة حيث تم تعميم نشرة بأرقام ومواصفات السيارة ورصد الأماكن التي يتردد عليها المتهم لضبطه. 

اتقدملها ورفضته 

وكشفت التحريات عن مفاجآت جديدة حول واقعة إنهاء حياة موظفة كلية الآثار بجامعة القاهرة، داخل مبنى الشباب والرياضة، حيث شرحت تحريات أجهزة أمن الجيزة، أن المجني عليها تدعى نورهان حسين بالغة من العمر 29 عامًا، وقام المتهم بإطلاق النيران عليها، حيث قام بالدخول إلى مكتب الشباب والرياضة في كلية الآثار وأطلق عليها النيران وفر هاربًا، وتم نقلها إلى مستشفى الجامعة ولفظت أنفاسها الأخيرة أثناء محاولة إنقاذها.

وتبين من التحريات الأمنية لمباحث الجيزة، أن المتهم كان يعمل موظفًا في الجامعة وقام بإضرام النيران في سيارتها قبل 5 سنوات، بسبب تقدمه لخطبتها ورفضها الزواج منه وتم عزله من الجامعة بسبب سوء السلوك، إلا أنه حضر إليها صباح اليوم وأطلق عليها 4 رصاصات.

رصاص في الحرم الجامعي

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ أفاد بقيام شخص بإطلاق النيران على سيدة داخل مكتب الشباب والرياضة في كلية الآثار بجامعة القاهرة، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة.

وقال شهود العيان على الواقعة، إنهم أثناء تواجدهم بمحيط مكتب الشباب والرياضة بكلية الآثار في جامعة القاهرة، استمعوا لأصوات طلقات نارية، وتبين لهم قيام شخص بإطلاق النيران على سيدة ثم هروبه من الجامعة، ونقل السيدة إلى مستشفى الجامعة بين الحياة والموت.

 

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ننشر صورة موظفة الآثار بجامعة القاهرة بعد مقتلها بـ4 رصاصات

وشرحت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قيام شخص بإطلاق النيران على سيدة داخل مكتب الشباب والرياضة بكلية الآثار في جامعة القاهرة، ونقلها بين الحياة والموت إلى مستشفى الجامعة لمحاولة إنقاذها.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، التحريات لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم بإطلاق النيران على السيدة داخل كلية الآثار في جامعة القاهرة، وتفريغ كاميرات المراقبة في الجامعة وتحديد هوية المتهم.

وفرضت الأجهزة الأمنية في الجيزة كردونًا أمنيًا داخل كلية الآثار، وتم نقل الموظفة إلى مستشفى الجامعة بميدان الجيزة إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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