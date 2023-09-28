لأول مرة.. رائدة أعمال تفوز بالمركز الأول في برنامج "الفرصة"

احتدمت المنافسة بين أقوى 10 شركات في برنامج "الفرصة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، وصوتت لجنة التحكيم بغالبية الأصوات لاختيار شركة فلاش ومؤسستها شيرين أشرف لتفوز بلقب أقوى شركة لموسم الفرصة 2023.

وبهذه النتيجة، تصبح “شيرين أشرف” أول رائدة أعمال تفوز بالمركز الأول بالبرنامج الأكبر والأقدم في مصر والذي بدأت أولى مواسمه تحت اسم هنا الشباب عام 2017 وخرجت منه العديد من الشركات الناشئة الواعدة التي أصبحت من أكثر الشركات تميزا في مصر والمنطقة العربية ومنها “شركات سويفل وثاندر ومزارع وهارمونيكا (هوايا) وموني فيلوز وغيرها”.



بدأت حلقة النهائيات بمنافسة بين 10 شركات ثم تم إقصاء ستة منها ليتبقى أربعة شركات هي مها مؤسسة تراستون إي جي للأسمدة والمخصبات الزراعية من الفيوم ومدرستي المنصة التي تقدم بديلا للدروس الخصوصية لمؤسسها محمد قباني من القاهرة وكلينيدو مؤسسة توصل أهالي الصعيد بمقدمي الخدمات الصحية لمؤسسها مينا من أسيوط وشركة فلاش وهي شركة تكنولوجيا مالية تستبدل الكاش بفلاش لمؤسستها شيرين من القاهرة.



وتم إقصاء كل من شركتي تراستون إي جي وكلينيدو بغالبية أصوات اللجنة ليتبقى شركتا مدرستي وفلاش واختلفت لجنة التحكيم حولهما حتى فازت شيرين مؤسسة شركة فلاش في النهاية بغالبية أصوات لجنة التحكيم لتصبح أول سيدة تحقق هذا الفوز.



فلاش تفوز بـ 2 مليون جنيه

شركة فلاش فازت بجائزة مالية قدرها 2 مليون جنيه خالصة الضرائب مقدمة من البنك التجاري الدولي CIB وحملة إعلانية مجانية عبر مختلف القنوات الفضائية والرقمية مقدمة من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالإضافة لحملة علاقات عامة موسعة.



“فلاش” هو تقنية تقدم حلًا لمن لا يفضلون الشراء أونلاين باستخدام الفيزا قلقا من عدم استلام المنتج أو خوفا من أن يرغبوا في إرجاعه، فتقدم لهم شيرين حلا فهم لا يحتاجون للدفع قبل الاستلام لكنهم يمكنهم باستخدام “فلاش” أن يدفعوا إلكترونيًا بعد استلام المنتج والاطمئنان أنه يناسبهم وذلك في لحظات من خلال “كيو آر كود” بدون الاحتياج لاستخدام أي ماكينة دفع أو حتى تنزيل الأبليكاشن.

الفائزة مع لميس الحديدي



برنامج "الفرصة"

"الفرصة" مع لميس الحديدي هو أكبر مسابقة تلفزيونية للشركات الناشئة على الشاشات العربية وقام البرنامج هذا الموسم لأول مرة بعمل تصفيات موسعة عبر كافة محافظات مصر لاختيار أقوى الشركات التي تم التصفية بينها على مدار 16 أسبوعًا لاختيار الفائز بنهائيات الفرصة.