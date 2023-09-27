وزير الرياضة: استضافة ماراثون الرمال الدولى إضافة للسياحة البيئية فى مصر

شهد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق ماراثون الرمال الدولي 2023، الذي يقام للمرة الأولي بمصر بالتعاون مع إحدى الشركات الفرنسية، تحت رعاية وزارات الشباب والرياضة والبيئة والسياحة والآثار ومحافظة الفيوم وهيئة تنشيط السياحة، خلال الفترة من (18-24) نوفمبر القادم، بمحمية وادى الريان بالفيوم.



وانطلق المؤتمر بحضور كل من سيريل جوتييه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة HMDS، وأحمد عبدالخالق مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية، أيمن حقي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ذا تراي فاكتوري، والأستاذ سيف الدين فوزي، مؤسس ومدير العمليات لشركة ذا تراي فاكتوري.

وخلال كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة أن استضافة مصر لماراثون الرمال يُعد إضافة جديدة لكبري الأحداث الرياضية التي تستضيفها مصر على مدار العام بفضل المقومات والإمكانيات التي تتمتع بها مصر، مثمناً اختيار محمية وادي الريان؛ لاستضافة الحدث نظراً لطبيعتها الخاصة.



وأضاف "صبحي" أن الماراثون يهدف الى دعم السياحة البيئية فى مصر، ويستهدف أيضاً تحقيق شهرة عالمية لمحمية وادى الريان والسياحة البيئية فى مصر، كما يستهدف تعزيز السياحة (خاصة القادمة من أوروبا)، والمشاركة المستدامة مع البيئة الطبيعية في مصر، وبالطبع التركيز الأكبر على الصحة العامة والرياضة.

وخلال كلمته، قال أيمن حقي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ذا تراي فاكتوري: "يمكن للنسخة المصرية من سباق ماراثون الرمال الدولي أن تصبح واحدة من أبرز فعاليات الجري في العالم، حيث تجمع بين التنظيم المتميز على يد فريق من الخبراء، والمكان الساحر والدعم الحكومي الكبير، بما يضمن لها النجاح على مستوى عالمي".

ومن جانبه قال سيريل جوتييه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة HMDS، "تتمتع صحاري مصر بجمال من نوع فريد ويزورها ملايين السائحين من حول العالم لمشاهدة الأهرامات والمواقع الأثرية الفريدة. في الوقت نفسه نرى أنّ طبيعة مصر الساحرة تستحق قدرًا مماثلاً من الاهتمام والمزيد من الزوار سنوياً، وهو ما يمكن أن يساهم في تحقيقه هذا الحدث العالمي."

ويقول سيف الدين فوزي، مؤسس ومدير العمليات لشركة ذا تراي فاكتوري: "يسعدنا تنظيم حدث رياضي عالمي بهذا الحجم، وهو ما يؤكد قدرة مصر على استضافة كبرى الفعاليات الرياضية العالمية".

ويُعد سباق ماراثون الرمال الدولي، سباقا دوليا يقام في العديد من دول العالم مثل إسبانيا وبيرو، ومن المقرر أن يقام قريبًا في عدد من الدول العربية منها المغرب والأردن إلى جانب مصر.

وانطلق ماراثون الرمال الدولي (الذي يشتهر أيضًا باسم HMDS) في باريس بفرنسا، ومنها إلى عدد من دول العالم والدول العربية أولها مصر، وهو ما يعكس مدى قوة ونمو السياحة الرياضية والبيئية وسياحة المغامرات في مصر على مدار الأعوام الماضية.