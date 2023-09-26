وزير الرياضة يهنئ البطلة سمر حمزة لتصدرها التصنيف العالمي للمصارعة النسائية

تقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بخالص التهنئة إلى البطلة المصرية سمر حمزة، لاعبة المصارعة الحرة، بمواصلتها تصدر التصنيف العالمي للمصارعة النسائية.

أكد وزير الشباب والرياضة عن فخره واعتزازه بالإنجازات الرياضية للبطلة المصرية سمر حمزة، مشيراً إلى أنها مثال مشرف للرياضة النسائية ومصدر إلهام للرياضيين الآخرين، مشيداً بالتفاني والعمل الجاد الذي تبذله سمر حمزه في تحقيق النجاحات وتمثيل مصر على المستوى العالمي.

وأشاد بالإنجاز التاريخي للبطولة المصرية واستمرارها في كسر الأرقام القياسية باعتلاء البطلة المصرية التصنيف الدولي للمصارعة وبعملها الدائم على رفع اسم مصر عالياً في المحافل الدولية، مؤكداً توفير الدعم والإمكانيات اللازمة للبطلة المصرية سمر حمزة ولباقي الرياضيين المصريين، لتحقيق مزيد من الإنجازات وتمثيل البلاد بأفضل شكل على المستوى الدولي.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن تمنياته للبطلة المصرية سمر حمزة بمواصلة التفوق والنجاح في مسيرتها الرياضية، مؤكداً أهمية دعم الرياضة المصرية وتشجيع المواهب الصاعدة، لبناء جيل رياضي قوي يستطيع المنافسة وتحقيق الإنجازات.

وتصدرت سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة التصنيف العالمي للعبة، وفقا لما أعلنه الاتحاد الدولي للمصارعة، واحتلت سمر حمزة المركز الأول في وزن 76 كجم في المنافسات النسائية، برصيد ٧٧٨٠٠ متقدمة على اليابانية يوكا كاغامي والتي جاءت في المركز الثاني بمجموع نقاط ٧٦٠٠٠، وجاءت في المركز الثالث ميديت كيزي لاعبة قرغيزستان بنقاط ٧٢٦٠٠.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن سمر حمزة نموذج مشرف للرياضة النسائية، ومصدر إلهام للرياضيين، وفخورين بإنجازاتها الرياضية المتتالية للمصارعة المصرية وكلنا ثقة في إمكانيات البطل لمواصلة الانتصارات والإنجازات نحو التتويج بالعديد من الميداليات والألقاب العالمية.

ونجحت سمر حمزة في الحفاظ على تصدرها التصنيف العالمي للموسم الثاني على التوالي، وتستعد بقوة للمشاركة في أكثر من حدث هام.