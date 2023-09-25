الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يتابع مستجدات ملفات العمل مع مديرى المديريات بجميع المحافظات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على عقد لقاء موسع مع مديري مديريات الشباب والرياضة ومعاونيهم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة مجموعة من قيادات الوزارة.

اطلع  الوزير على خطط وبرامج مديريات الشباب والرياضة من حيث المشروعات المتنوعة المقرر تنفيذها للنشء والشباب خلال الفترة المقبلة، التى تتسق وسياسة الوزارة بجانب هدفها إلى توسيع قاعدة المستفيدين فى جميع أنحاء الجمهورية.

كما تطرق الاجتماع إلى الموقف الراهن المتعلق بتطوير البنية الإنشائية داخل مراكز آلشباب والأندية ومختلف المنشآت التابعة للوزارة، وخطة متابعة أعمال الصيانة بها، ورفع كفاءتها وما تحتاجه من متطلبات للمضى فى تنفيذها وفق الخطط المحددة لذلك فى إطار التطوير الشامل الذى تحرص الوزارة على تطبيقه داخل المنشآت الشبابية والرياضية بجميع المحافظات.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالجهود المبذولة من جانب المديريات الفترة الماضية، والبرامج والأنشطة العديدة التى تم تنفيذها على نطاق واسع، مشيراً إلى المتابعة الدورية للمديريات وقياس الأداء بشكل متواصل؛ سعياً لمزيد من التطور وتنفيذ المشروعات بشكل يتوافق ومتطلبات الشباب .

كما لفت الدكتور أشرف صبحى إلى مزيد من الاهتمام بالمبادرات  الشبابية البناءة الهادفة إلى تحقيق التنمية المجتمعية بمشاركة أبناء مصر من النشء والشباب، واستمراراً لدعم الوزارة لمثل تلك المبادرات التى تعكس مدى إيجابية الشباب فى خدمة مجتمعهم.

واطلع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على نتائج  مسابقة  هاكاثون الشباب الوطنى الذى تم تنفيذه بالتعاون بين الوزارة ومنظمة اليونسكو بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للشباب.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير ممثلي منظمة اليونسكو اريج عطالله إخصائى برامج العلوم الإنسانية، وايزابيل فييرا خبير برامج الاتصالات والمعلومات، وماري آن تيريز منسون خبير برامج تعليم"، بحضور اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب بالوزارة، ومنال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب.

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