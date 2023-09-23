السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يهنئ بطالتنا ناشئات اليد بالفوز بالبطولة الإفريقية بتونس

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلى منتخب ناشئات اليد مواليد 2006 بعد الفوز باللقب القاري للبطولة الأفريقية بتونس.

وفاز منتخبنا الوطني بالمباراة النهائية بعد الفوز على منتخب غينيا بنتيجة 29 - 16 وتتويج منتخبنا الوطنى المصري للناشئات مواليد 2006 ببطولة أفريقيا في نسختها التاسعة عشر.

وأكد وزير الرياضة على الدعم الدائم والمستمر الذي تقدمه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنظومة الرياضة المصرية.

وعبر الدكتور أشرف عن فخره واعتزازه بالإنجاز الكبير والأداء المشرف لناشئات المنتخب مواليد 2006، وهو ما يعكس التطور الملحوظ لمنظومة كرة اليد المصرية التي تُعد مثالاً حياً يحتذى به على المستوى التخطيطي والعقلية الاحترافية في تطوير اللعبة بجميع أعمارها السنية.

وتعهد وزير الشباب والرياضة بدعم المنتخبات الوطنية وكذلك الألعاب الفردية في جميع الألعاب لتجهيز الجميع قبل المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بباريس عام ٢٠٢٤.

من جانب آخر، تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب-الإدارة العامة للفتاة والمرأة، جهودها لقرب إطلاق مبادرة "يوم الخير"، حيث شهدت أندية التطوع والفتاة بعدد من مراكز الشباب على مستوى المحافظات، المراحل الأخيرة لمرحلة ما بعد تجميع الملابس المدرسية، لتوزيعها على الأسر والطلاب الأكثر احتياجا.

وشارك في الفعاليات مركز شباب ساحل سليم بمحافظة أسيوط، كذلك شهدت محافظة القليوبية تجميع وتجهيز الملابس والأدوات المدرسية بمركزي شباب العبادله وقليوب، وكذلك مركز شباب الهياتم بمحافظة الغربية.

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