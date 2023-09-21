الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أشرف صبحى يتفقد مصانع أدوات رياضية فى الصين

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي عددًا من المصانع ذات التخصص في الصناعات الرياضية بمدينة يوياو الصينية، في إطار تعزيز التعاون المشترك مع الجانب الصيني في هذا المجال والاستفادة من الخبرات الصينية، والتعرف على أحدث التكنولوجيا المستخدمة فى المنشآت الرياضية.

وقال وزير الشباب والرياضة: "نحن نهتم بتطوير الصناعات وقطع غيار الصناعات الرياضية من النجيل الصناعي والأرضيات والمدرجات، وتطوير صناعة الدراجات والصناعات التي تتناسب مع حجم وسمعة مصر، وفقًا لرؤية القيادة السياسية، وحجم الأعمال الذى تم إنفاقه على المشروعات الرياضية فى مصر خلال الأربع سنوات الماضية بلغ نحو مليار دولار، والمستقبل التنافسي للصناعات الصينية لا بد أن تكون له شراكة مع مصر".

نتطلع لتعزيز التعاون مع الجانب الصيني من أجل تطوير الصناعات الرياضية في مصر

ونوه الدكتور أشرف صبحي إلى أن الرياضة تمثل صناعة قوية في العالم ولها أبعاد اقتصادية واجتماعية في حياة الشعوب، مشيرًا أن الرياضة تساهم في الدخل القومي في المرتبة الثانية، كما يساوي حجم الأعمال المرتبط بالبنية التحتية 7 مرات في بعض الدول.

وأوضح الوزير أهمية تعظيم الشراكة بين القطاعي المصري والصيني في مجال الاستثمار الرياضي، والمرونة مع القطاع الخاص لخلق مناخ جاذب للاستثمارات الرياضية وتحفيز السوق لتسريع دورة العمل والتطوير داخل المنشآت الشبابية والرياضة، وتطوير المنشآت بشكل اقتصادي في إطار اجتماعي.

وحول مجال التصنيع الرياضي، تحدث وزير الشباب والرياضة عن مصنع النجيل الصناعي الذي تم إنشاؤه بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، وهو أحد أهم المشروعات الرياضية التي سيكون لها دور ملحوظ على الاقتصاد المصري، فهو المصنع الوحيد في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا الذى يعتمد على مواد خام ألمانية ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية من خلال نظم إنتاجية جديدة ومتطورة، ويعمل على توفير فرص العمل، وتلبيه احتياجات السوق المحلية.

من جانبه، تحدث السيد "وو يونغتي" رئيس مدينة يوياو أن المدينة  تضم 1% من تعداد الصين وهى سياحية وصناعية، وتعتبر من أكبر المدن الصناعية في الصين، وتعمل فى العديد من الصناعات.

أضاف رئيس مدينة يوياو: "لدينا علاقات متعددة مع معظم دول العالم خصوصًا في أوروبا الشرقية، ونتمنى خلال الزيارة تعميق العلاقات الصينية المصرية وأن يكون هناك تبادل شبابي، وسوف ندعمهم ونساعدهم على مستوى ريادة الأعمال.

وأوضح ‏أن شركة "دافنغ" تعتبر رقم واحد في مجال الصناعات الرياضية وتعمل فى 100 دولة ونفذت نحو ٥ آلاف مشروع منها 36 استادًا، بالإضافة إلى أنها نفذت العام الماضي الأساس الخاص بأوليمبياد بكين، و75 من كراسة الأوليمبياد ‎الشتوية، ونتمنى أن تكون لديهم مشروعات ومساهمات في مصر.

حضر الجولة، السيد وو يونغتي رئيس مدينة يوياو، الدكتور عصام سراج مساعد الوزير للتسويق والشئون التجارية، الدكتور محبي معروف، رئيس الإدارة المركزية للتمويل والاستثمار، الدكتور محمد فوزي، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم، الدكتور أحمد فاروق، المستشار الاقتصادي للوزير، والوفد الصيني المرافق.

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إتفاق التعاون المشترك مصانع ريا الصين وزارة الشباب وزير الشباب والرياضة

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