تشكيل مانشستر سيتى أمام نيوكاسل يونايتد فى كأس الرابطة

كشف الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لـ مانشستر سيتي، عن تشكيل فريقه لمواجهة نيوكاسل يونايتد، في الدور الثالث لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين "كاراباو كاب".

موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل، فتُقام في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب سانت جيمس بارك معقل "الماجبيز".

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD

تشكيل مانشستر سيتي أمام نيوكاسل

يونايتد سيتي في كأس الرابطة

أما عن تشكيل مانشستر سيتي أمام نيوكاسل يونايتد في كأس الرابطة، فشهد البدء بأغلب البديلة، كما يجلي النرويجي إيرلينج هالاند على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي أمام نيوكاسل يونايتد كالآتي:



في حراسة المرمى: أورتيجا مورينو

خط الدفاع: مانويل أكانجي - ناثان آكي - جوسكو جفارديول

خط الوسط: ريكو لويس - كالفن فيليبس - ماتيو كوفاسيتش - سيرجي جوميز

خط الهجوم: أوسكار بوب - جاك جريليش - جوليان ألفاريز