الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ألفاريز يفسد مفاجأة النجم الأحمر ويقود مانشستر سيتى للفوز بمستهل حملة الدفاع عن اللقب

جوليان ألفاريز مهاجم
جوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي

استهل مانشستر سيتي الإنجليزي حملة الدفاع عن لقبه بطلًا لبطولة دوري أبطال أوروبا، بانتصار صعب على النجم الأحمر الصربي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الأولى من المجموعة السابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023-2024.

 

 تقدم الغاني عثمان بوكاري بهدف للفريق الصربي في الدقيقة 45، قبل أن يتقمص بطل العالم، الأرجنتيني جوليان ألفاريز دور البطولة بتسجيله الهدفين الأول والثاني لمانشستر سيتي في الدقيقتين 47 و60.

 

وأكد الإسباني رودري انتصار مانشستر سيتي بتسجيل ثالث الأهداف في الدقيقة 73، ليحصد حامل اللقب أول 3 نقاط له في البطولة.

 

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي لـ 3 نقاط في صدارة المجموعة السابعة، فيما تجمد رصيد النجم الأحمر عند صفر من النقاط في المركز الرابع.

تشكيل مانشستر سيتي أمام النجم الأحمر

أما عن تشكيل مانشستر سيتي أمام النجم الأحمر، فشهد قيادة النرويجي إيرلينج هالاند لخط الهجوم، فيما شارك ماتيوس نونيز للمرة الأولى أساسيًا مع “السيتيزينز”.

 

وجاء تشكيل مانشستر سيتي أمام النجم الأحمر كالآتي:

في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش

خط الدفاع: كايل ووكر - روبين دياز - ناثان آكي - سيرجي جوميز

خط الوسط: رودريجو - برناردو سيلفا - ماتيوس نونيس

خط الهجوم: فيل فودين - جولين ألفاريز - إيرلينج هالاند

ويتواجد ضمن منافسات نفس المجموعة، فريقي لايبزيج الألماني، ويانج بويز السويسري.

يُذكر أن مانشستر سيتي تُوج بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه، على حساب إنتر الإيطالي.

مانشستر سيتى دوري ابطال اوروبا النجم الأحمر رودري جوليان ألفاريز

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