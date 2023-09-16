أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، تشكيل فريقه الذي سيواجه وست هام يونايتد ضمن لقاءات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

وتنطلق المباراة في الخامسة عصرًا على ملعب لندن الأولمبي.

تشكيل مانشستر سيتي.. هالاند وألفاريز يقودان الهجوم أمام وست هام

وجاء تشكيل مانشستر سيتي على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: إيدرسون موراليس.

خط الدفاع: كيل والكر، مانويل أكانجي، روبن دياز، يوشكو جفارديول.

وسط الملعب: رودري، بيرناردو سيلفا، فيل فودين.

الهجوم: جيريمي دوكو، جوليان ألفاريز، إرلينج هالاند.

فيما جاءت دكة بدلاء السيتي على النحو الآتي: أورتيجا مورينو، سكوت كارسون، كالفين فيليبس، ناثان آكي، جوميز، ماتياس نونيس، بوب، ريكو لويس.