The Best: جوارديولا ينافس إنزاجى ومدرب توتنهام فى الأفضل 2023

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA"، الخميس، عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب في العالم 2023.

وضمّت قائمة المرشحين الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب إنتر الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، مدرب توتنهام الإنجليزي الجديد، الإيطالي لوتشيانو سباليتي، المدير الفني الجديد لمنتخب إيطاليا، وأخيرًا تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الإسباني.

وتم فتح باب التصويت للجمهور عبر الموقع الرسمي لـ"FIFA"، لاختيار مرشحهم المُفضل.

صلاح خارج القائمة: ميسي وهالاند على رأس الأفضل في The Best

وجاءت قائمة المرشحين كالآتي:

– النرويجي إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي.

– الإسباني رودري هيرنانديز لاعب مانشستر سيتي.

– الألماني إلكاي جوندوجان لاعب برشلونة "مانشستر سيتي سابقًا".

– البرتغالي برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي.

– الأرجنتيني جوليان ألفاريز لاعب مانشستر سيتي.

– البلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي.

– الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي "باريس سان جيرمان سابقًا".

– الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

– الإنجليزي ديكلان رايس لاعب أرسنال "وست هام يونايتد سابقًا".

– الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب النصر السعودي "إنتر سابقًا".

– الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا لاعب نابولي.

– النيجيري فيكتور أوسيمين لاعب نابولي.