الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

صلاح خارج القائمة: ميسى وهالاند على رأس الأفضل فى The Best

محمد صلاح
محمد صلاح

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الخميس، عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم 2023.

ضمت قائمة المرشحين 12 لاعبًا، على رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، فيما شهدت القائمة غياب محمد صلاح لاعب ليفربول.

وجاءت قائمة المرشحين كالآتي:

– النرويجي إيرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي.

– الإسباني رودري هيرنانديز، لاعب مانشستر سيتي.

– الألماني إلكاي جوندوجان، لاعب برشلونة "مانشستر سيتي سابقًا".

– البرتغالي برناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتي.

– الأرجنتيني جوليان ألفاريز، لاعب مانشستر سيتي.

– البلجيكي كيفن دي بروين، لاعب مانشستر سيتي.

– الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي "باريس سان جيرمان سابقًا".

– الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان.

– الإنجليزي ديكلان رايس لاعب أرسنال "وست هام يونايتد سابقًا".

– الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب النصر السعودي "إنتر سابقًا".

– الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا لاعب نابولي.

– النيجيري فيكتور أوسيمين لاعب نابولي.

وتم فتح باب التصويت للجمهور عبر الموقع الرسمي لـ"FIFA"، لاختيار مرشحهم المُفضل.

فيفا أفضل لاعب في العالم 2023 صلاح محمد صلاح ميسى هالاند

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