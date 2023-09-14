الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جوائز the best: بونو ينافس أونانا وكورتوا على الأفضل فى 2023

الحراس الأفضل
الحراس الأفضل

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الخميس، قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم 2023.

ضمت قائمة المرشحين المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال السعودي والبرازيلي إيدرسون، حارس مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي المتوج بدوري أبطال أوروبا.

وجاءت قائمة المرشحين كالآتي:

  • ياسين بونو، حارس مرمى منتخب المغرب والهلال السعودي.
  • تيبو كورتوا حارس مرمى منتخب بلجيكا وريال مدريد الإسباني.
  • البرازيلي إيدرسون، حارس مرمى منتخب البرازيلي ومانشستر سيتي الإنجليزي.
  • أندريه أونانا حارس مرمى منتخب الكاميرون ونادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.
  • مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى منتخب ألمانيا ونادي برشلونة الإسباني.
  • وتم فتح باب التصويت للجمهور عبر الموقع الرسمي لـ"فيفا"، لاختيار مرشحهم المُفضل.

المرشحون لجائزة ياشين لأفضل حارس في العالم 2023

جاءت أسماء المرشحين لجائزة ياشين لأفضل حارس في العالم على النحو الآتي: "مايك مايجنان، حارس مرمى ميلان الإيطالي، ياسين بونو، حارس مرمى الهلال السعودي، أندريه أونانا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، إيدرسون موراليس، حارس مرمى مانشستر سيتي، برايس سامبا، حارس مرمى لينس، إيمليانو مارتينيز، حارس مرمى أستون فيلا، تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، أرون رامسديل، حارس مرمى أرسنال، دومينيك ليفاكوفيتش، حارس مرمى فناربخشة، مارك أندريه تيرشتيجن، حارس برشلونة".

ومن المقرر أن يتم الكشف عن الفائزين بجائزة الكرة الذهبية وجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب وجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى في حفل بمسرح دو شاتيلييه بالعاصمة الفرنسية باريس.

فيفا أفضل حارس مرمى في العالم 2023 بونو إيدرسون كورتوا

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