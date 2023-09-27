منها "مكتبة منتصف الليل".. كتب أجنبية تدور حول سحر وتاريخ وأروقة المكتبات

تصحبك القراءة في كل الأوقات إلى عالمها الخاص، ولكن ماذا لو كانت هذه القراءة داخل أروقة المكتبات؟، إنه شعور سحري خاص، وأنت تجلس بين أحضان الكتب، وهو ما ألهم الكثير من المؤلفين، في نسج حكاياتهم المختلفة، حول المكتبات وتاريخها.

ونستعرض في السطور التالية، مجموعة من الكتب الأجنبية التي تدور أحداثها داخل المكتبات وعالمها المبهر.

"مكتبة منتصف الليل" لـ مات هيج

يطرح الكتاب الأكثر مبيعًا "مكتبة منتصف الليل" "The Midnight Library" للكاتب البريطاني مات هيج، قصة امرأة تدعى "نورا"، وهي امرأة بريطانية في منتصف الثلاثينيات من عمرها، وتعاني من اكتئاب شديد، وفي إحدى الليالي، قررت الانتحار، لكن الجرعة الزائدة من الحبوب المنومة جعلتها في لحظة تقف في أرجاء مكتبة مدهشة وهي بين الحياة والموت.

ومع مرور الوقت، بدلًا من قرار الانتحار، تتطلع نورا على حيوات لا حصر لها كان من الممكن أن تعيشها، وفي نهاية هذه الجولة الممتعة في المكتبة، هناك شيء واحد أرادته نورا في النهاية هو "أن تعيش".

ومن خلال أحداث الكتاب المتعاقبة، يقدم لنا الروائي البريطاني مات هيج، الحكمة في الحياة، في حبكة درامية، وهي أنه قد لا تكون حياتنا "الأفضل" ولكن هي الحياة "المناسبة" لنا.

مكتبة ماجي بانكس المحظورة لـ شونا روبنسون

إن إدارة مكتبة هو حلم كل محبي الكتب، ولكن عندما تصل ماجي بانكس إلى نهر بيل لمساعدة صديقتها، في إدارة مكتبتها، تدرك أن المهمة لن تكون سهلة كما كانت تعتقد، فإن المجتمع الأدبي في المدينة في "بيل ريفر" ما زال عالقًا في الماضي، ويصر الناس هناك على أن تقدم المكتبة الكتب القديمة والكلاسيكيات، حيث تُمنع "ماجي" من بيع أي شيء مكتوب في هذا القرن، وهو ما قد يدمر خطة ماجي، ولهذا يتعين على ماجي أن تكون مبدعة لإبقاء المكتبة واقفة على قدميها في بيع الكتب الحديثة.

وإذا كانت ماجي تريد أن تنجح المكتبة، عليها أن تفكر خارج الصندوق، وهكذا أنشأت ناديًا سريًا للكتاب، للاحتفال بالكتب المعاصرة المحرمة التي يحب القراء قراءتها بالفعل.

كتاب المكتبة لـ سوزان أورليان

وهو من أشهر الكتب عن عالم المكتبات، تنسج سوزان أورليان، مراسلة مجلة نيويوركر، مؤلفة كتاب The Orchid Thief، في هذا الكتاب، حبها للكتب والقراءة مع التحقيق في حريق غريب وغير مبرر، ففي 28 أبريل 1986، اشتعلت النيران في مكتبة لوس أنجلوس العامة، واستمر الحريق لأكثر من سبع ساعات، وعندما انتهى، كان قد دمر أربعمائة ألف كتاب، ولكن بعد مرور أكثر من ثلاثين عامًا، لا يزال من غير المعروف كيف حدث ذلك، هل الحريق أشعله شخص ما عمدًا؟ وإذا كان الأمر كذلك، من ولماذا؟

المكتبة: تاريخ هش لـ أندرو بيتيجري وآرثر دير ويدوين

إذا كنت من محبي الكتب، فأنت تعلم أن المكتبات هي أماكن سحرية، ولكن كيف جاءت المكتبات؟ يستكشف المؤرخان أندرو بيتيجري وآرثر دير ويدوين هذا وأكثر، في كتابهما "المكتبة: تاريخ هش"، هذا هو تاريخ المكتبات المليء بالأحداث المضطربة في كثير من الأحيان في جميع أنحاء العالم، بدءًا من الأثريين وفاعلي الخير الذين نظموا مكتبات وحرصوا على أن يكون فيها أعظم مجموعات الكتب في العالم، وصولًا إلى الجرائم المرتكبة ضد المخطوطات النادرة وكل شيء بينهما.

المرأة في المكتبة لـ سولاري جنتيل

يدور الكتاب حول لغز جريمة قتل في المكتبة، وتحديدًا في غرفة القراءة في مكتبة بوسطن العامة، عندما يكسر الصراخ الهدوء فجأة، يهرع حراس الأمن للتحقيق على الفور لما حدث، ويطلبون من جميع الأشخاص الموجودين بالمكتبة البقاء حيث هم حتى يتمكنوا من معرفة ما حدث داخل غرفة القراءة، وهم أربعة غرباء تصادف أنهم كانوا يجلسون على نفس الطاولة في محادثة، وكل واحد منهم لديه سبب خاص لوجوده في غرفة القراءة في ذلك اليوم، ولكل واحد منهم أسبابه الخاصة، ولكن واحد منهم هو القاتل.