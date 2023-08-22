من هولندا حتى الشوارع المفتوحة.. أشهر المكتبات في العصر الحديث

قال الكاتب والباحث الأسباني خورخي كاريون في كتابه "زيارة لمكتبات العالم"، إن “كل مكتبة لبيع الكتب نسخة مكثفة من العالم، فيها ما يربط بلدك ولغته بالمناطق الأخرى التي تتكلم لغات مختلفة، ليس خطوط الطيران والرحلات وإنما الممرات الممتدة بين رفوف الكتب، أنت لا تحتاج لعبور الحدود الجغرافية كي تغير طبوغرافيا وأسماء الأماكن والزمن، كل ما تحتاج إليه هو خطوة، جرد خطوة بقدمك، مجلد صدر للمرة الأولى في عام 1976، يجاور آخر ظهر الأمس فقط”.

"الدستور رصدت في التقرير التالي أبرز مكتبات بيع الكتب في العالم، وفق أهميتها وعدد الكتب التي تضمها:

مكتبة "بوكهاندل دومينيكانن"

تقع في "ماستريخت" بـ"هولندا"، تتكون المكتبة من ثلاثة طوابق، بأرضيات معدنية، تربط بينها سلالم وأعمدة تصل إلى السقف، وتستغل الارتفاع الأصلي لصحن الكنيسة، يصعد بك الدرج باتجاه النور، وكأنه يحملك إلى الرب، المنضدة التي تقع في نهاية الصحن في الموضع الخالي للمذبح القديم.

المكتبة مُصممة على هيئة صليب، يدفعك ذلك للتفكير في طقس المناولة، وربطه بفكرة القراءة، بعد أربع سنوات هذه يستكمل المهندسان عملهما على تحويل الكنيسة القديمة إلى مكتبة، تغلق المكتبة أبوابها في الساعة السادسة مساء، ولاتبيع سوى الكتب المطبوعة باللغة الهولندية.

مكتبة "آتينيو جراند سبليندد"

يشير كاريون عبر كتابه "أشهر مكتبات بيع الكتب" إلى أن في القرن العشرين، حرص القائمون على بناء دور الأوبرا والمسارح وقاعات الموسيقى والمراكز الثقافية والمكتبات العامة على اتباع نموذج الكاتدرائيات العصرية، لكن مكتبات بيع الكتب لم تُصَمَّم بهذه الطريقة إلا بحلول القرن الواحد والعشرين، لعل أول هذه المكتبات التي صارت الآن تحتل المركز الثاني في معظم القوائم عقب افتتاح "سيليكسيز") "آتينيو جراند سبليندد"، في "أفينيدا سانتا في"، بـ"بوينس آيرس"، والتي كانت في الأساس مسرحًا ودار هي عرض سينمائي، يعود تاريخها إلى 1919 في عام 2000.

أعيد تصميم الديكورات الداخلية مع الحفاظ على قُبتها المميزة المزينة من الداخل برسوم بالألوان الزيتية. كما احتفظت المكتبة أيضًا ببلكونات السينما ومقصوراتها (الألواج) وممراتها ومسرحها ذي الستارة الحمراء الداكنة الإضاءة هنا مبهرة، ثلاثة مستويات من وحدات الإضاءة الموزعة في دوائر تمنحك إحساسًا فوريا بأنك وسط عرض مسرحي حي. الأبطال هنا ليسو الزبائن، ولا البائعين، بل أجواء المكتبة ذاتها تتبع "آتينيو جراند سبليندد "سلسلة "يني"، والواقع أنها لا تحتوي على كتب بالغة التميُّز.لكن تميزها يكمن في أنها رحلة ممتعة للسياح الموسميين والزبائن الدائمين على حد سواء.

مكتبة "إيتيرنا كادنسيا"

مكتبة إيتيرنا كادنياتقع في "أفينيدا سانتا في"، بـ"بوينس آيرس" هي نفس المدينة التي تقع فيها مكتبة "أتينو جراند سبليندد ولكنها أفضل منها وأجمل بأرضياتها الخشبية ومقاعدها الأنيقة ومناضدها، والمعروضات الممتازة من الكتب التي تحتل الأرفف المحاذية للجدران، والكافيه المبهج في ساحتها الخارجية، التي تعقد فيها مختلف الفعاليات الأدبية الإضاءة في هذه المكتبة تنقلك إلى عوالم هوليوودية".

مكتبة "إل بندولو"

فتحت أولى فروع مكتبة "إل بندولو" أبوابها في منطقة "لا كونديسا" في تسعينيات القرن الماضي، واعتمدت على المزج الواضح بين فكرتي المكتبات والـ"كافيهات"، كما جمعت بين شيئين آخرين هما قاعة حفلات موسيقية وأكاديمية أدبية تماشى ذلك مع فكرة المراكز الثقافية التي كانت آخذة في الانتشار في العالم الغربي في ذلك الوقت.

مكتبة مدبولي والشروق

أصبحت مكتبة مدبولي ومن بعدها الشروق إحدى علامات وسط القاهرة وليست فقط كمتاجر لبيع الكتب، ومقصد الكتاب والمثقفين المصريين والأجانب، وجاءت إلى جانبهم مكتبة ديوان لتكون إضافة جديدة لشوارع وسط القاهرة وإحدى علاماتها المميزة.

مكتبات الشارع المفتوح

تعد ساحة جامع الفنا بمدينة "مراكش" في المغرب وسور الأزبكية بمطقة بولاق أبوالعلابالقاهرة وشارع النبي دانيال بالإسكندرية، وشارع المتنبي ببغداد، أشهر الأماكن في عالمنا العربي التي تصنف كسوق مفتوح وكبير لبيع الكتب والمخطوطات.

يرى خورخي كاريون أن مكتبة بيع الكتب في مأزق دائم، إذ أنها في صراع بين الإبداع والعصرية من جهة، والجمود والتبلد من جهة أخري؛ تتميز بقدر عال النشاط والحيوية، لكن وجودها مؤقت وشرطي.