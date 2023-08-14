الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

حكايات عن بيع مكتبات المثقفين.. أبرزهم نوال السعداوي ووديع فلسطين

مكتبات
مكتبات

تصدرت ظاهرة بيع الكتاب والشعراء لمكتباتهم مؤشرات البحث الشهيرة بعد أن قامت الكاتبة والناقدة صافي ناز كاظم بالإعلان عن بيع مكتبتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أثار غضب كبير بين جمهور القراء والوسط الثقافي.

وفي الحقيقة لم تكن صافي ناز كاظم أول من تعرض مكتبتها للبيع، لكنها هنا قامت بالأمر بنفسها بخلاف الأدباء الذين تركوا إرثهم من مكتبات ليتبدد بعد حصول الورثة على المكتبة، وهناك العديد من الأدباء الذين بيعت مكتباتهم بعد رحيلهم في سور الأزبكية وفي الطرقات وغيرها.

مكتبة الناقدة والكاتبة صافي ناز كاظم

أعلنت الكاتبة والناقدة صافي ناز كاظم، في منشور لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن بيع مكتبتها بمليون جنيه خلال الساعات الماضية. 

مكتبة نوال السعداوي

وتداولت أخبار عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة بعرض مكتبة الدكتورة نوال السعداوي للبيع وبعض متعلقاتها الشخصية، لكن خرجت الدكتورة منى حلمي بنفى الخبر وبأنها لا تعرف عنها شيئًا، وقال البائع أن المكتبة تضم 7 أجولة مليئة بالكتب وصندوق به متعلقات الكاتبة الراحلة.

مكتبة نجيب محفوظ

ومن الأخبار الحزينة في الثقافة المصرية أنه في عام 2011، بيعت مخطوطات للأديب العالمي نجيب محفوظ، في مزاد علني نظمته دار "سوذبي" للمزادات في العاصمة البريطانية لندن ولم يعرف إلى الآن من الذي قام بتسريب مخطوطات الكاتب الكبير لتباع في المزاد بهذا الشكل.

وديع فلسطين

قام الكاتب الكبير وديع فلسطين ببيع مكتبته بكل ما فيها من مخطوطات نادرة وغيرها إلى دولة خليجية وكانت المكتبة تضم الكثير من أمهات الكتب والكتب النادرة وغيرها بالاضافة إلى وثائق شديدة الأهمية عن كتاب ومن كتاب وغيرها.

مكتبة نور الشريف

أزمة كبيرة شهدها الوسطين الثقافي والفني حين أعلن بعض التجار أنهم عثروا على بعض ممتلكات الفنان الكبير نور الشريف على الأرصفة وأكدت أسرة الفنان الراحل أنها تبرعت بالمكتبة لمكتبة الإسكندرية وعدد الكتب هو 6022 كتابا، وأكد الكاتب الصحفي أيمن الحكيم وقتها أن صاحب العقار هو من قام ببيع بعض ممتلكات نور الشريف من صور وغيرها.

مكتبة أنيس منصور مكتبة الناقدة والكاتبة صافي ناز كاظم مكتبة نور الشريف مكتبة الفنان حسن كامي مؤشرات البحث الشهيرة

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