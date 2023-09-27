الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التموين" تستورد 200 ألف طن سكر خام

السكر
السكر

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إجراءات الإعلان عن استيراد كمية 200 ألف طن سكر خام وصول خلال الفترة القادمة، من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية وشركة السكر والصناعات التكاملية وشركات البنجر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية (شركة الفيوم لصناعة السكر وشركة الدقهلية لصناعة وتكرير السكر وشركة الدلتا للسكر وشركة النوبارية للسكر) بخلاف الكميات التي تم استيرادها.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية بألا تقل عن 6 أشهر. 

 

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كان قد صرح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي بأن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الاستراتيجية امن ويكفي عدة  أشهر، لافتًا إلى أن احتياطي السكر يكفي حتى شهرأبريل المقبل ويبدأ موسم حصاد الجديد في فبراير المقبل.

وأضاف في تصريحاته، على هامش افتتاح صومعة منيا القمح بسعة تخزينية تصل الى 5 آلاف طن بحجم استثمارات تصل الى 70 مليون جنيه، أن احتياطي الزيت لأول مرة يكفي حتى 5.7 شهر، لافتا الى قيام هيئة السلع التموينية بشراء 65 ألف طن زيت عباد خام صب، مضيفا: «لدينا عقود من اللحوم الطازجة والدواجن تكفي ما يتراوح من 3 إلى 6 أشهر».

ولفت إلى أنه بسبب التغيرات الجوية، تأخر موسم البنجر، وقامت الوزارة باستيراد 215 ألف طن سكر، كما قامت شركة "الدقهلية للسكر" بشراء 50 ألف طن سكر، وقامت شركة "الشرقية للسكر" بشراء 50 ألف طن سكر كما قامت شركة "الفيوم للسكر" بشراء 25 ألف طن سكر.

وحول تذبذب أسعار السكر، قال «المصيلحي» إن أسعار السكر عالميا مرتبطة بأسعار البترول، منوها بأنه في حالة ارتفاع أسعار البنزين، تقوم بعض الدول كالبرازيل والتى تعد أكبر منتج للسكر في العالم بتحويله إلى الإيثانول والذي يعد وقود نقي، لافتا إلى أن كثير من الدول المتقدمة تشجع استخدام الطاقة النقية والنظيفة.

القيادة السياسية الأرصدة الاستراتيجية والتجارة الداخلية الهيئة العامة للسلع التموينية الهيئة العامة للسلع التموينية وشركة السكر والصناعات التكاملية وشركات البنجر للشركة القابضة للصناعات الغذائية الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية للسكر

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