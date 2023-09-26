الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار السكر اليوم الثلاثاء 26-9-2023

سعر السكر اليوم
سعر السكر اليوم

استقرت أسعار السكر، اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر، لدى تجار الجملة، ويأتي ذلك عقب تسجيل انخفاض حاد خلال تعاملات أمس، بمقدار 500 جنيه بالطن.

وواصلت أسعار الجلوكوز والنشا الاستقرار، على مدار نحو أكثر من ثلاثة أسابيع، عقب التراجع، الخميس 31 أغسطس، بنحو 1500: 2500 جنيه للطن.

سعر السكر اليوم
 


استقر سعر السكر الأبيض اليوم، عقب الانخفاض، أمس، عند 31,500 جنيه للطن ،ولم يتغير سعر الجلوكوز، اليوم، ليصل لـ 22,000 جنيه للطن، وثبت على مدار تعاملات اليوم، النشا الغذائي عند 22,500 جنيه.

أسعار السكر اليوم الأحد 24-9-2023 بالأسواق

سعر السكر للمستهلك

سجل سعر كيلو السكر للمستهلك اليوم الثلاثاء 30 جنيهًا.

سعر سكر التموين 

سجل سعر كيلو السكر للمستهلك اليوم 12.60 جنيهًا علي بطاقة الدعم التمويني، كما تطرح السكر الحر بسعر20 جنيه بجميع المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية.

أسعار السكر عالميا
أسعار السكر الخام في بورصة نيويورك
انكمشت العقود الآجلة للسكر الخام في بورصة نيويورك خلال جلسة اليوم، حيث نزل عقد أكتوبر 2023 عند 26.16 سنت للرطل، بمقدار انخفاض 0.15 سنت، وتراجع بشكل طفيف عقد مارس 2024، ليسجل 26.44 سنت للرطل أي بمقدار هبوط 0.14 سنت.

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أسعار السكر الأبيض في بورصة لندن
انخفضت أسعار العقود الآجلة للسكر الأبيض في الجلسة الصباحية لتداولات اليوم، في بورصة لندن للسلع، حيث سجل عقد تداول شهر ديسمبر 2023، عند 715 دولارا للطن، بمقدار هبوط 3.10 دولار، أي بنسبة 0.43%، وهبط عقد تداول مارس 2024، ليسجل 710.80 دولار للطن، بانخفاض قدره 2.70 دولار.

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار العمل على أسعار السكر اليوم في مختلف الأسواق المحلية، وذلك للحفاظ على معدلات الأسعار، لافتة إلى التعاقد على استيراد 150 ألف طن سكر خام من خلال هيئة السلع التموينية لمواجهة زيادة معدلات الاستهلاك والحفاظ على استقرار أسعار السكر.

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